「黑天鵝」作者（Nassim Taleb）指出，黑天鵝效應有三項特性：稀少性、影響極大、事後諸葛，黑天鵝最常被誤用的情形，就是認為它可以被預測。「灰犀牛」作者（Michele Wucker）指出，灰犀牛跟黑天鵝很像，都會產生劇烈的影響，但兩者相反之處在於，前者機率大、可預期，後者機率小、不可預期。

然而，灰犀牛雖然機率大，可預期，但就像是人看見一隻犀牛向你衝來，會嚇得在原地無法動彈，許多領導者雖然能看見灰犀牛，卻因為種種原因推遲決策，最終失敗。因此相比黑天鵝，領導者更應該先處理灰犀牛。

「人無遠慮必有近憂，國無遠慮必有大患」，台灣產業十餘年來最擔心的灰犀牛是「五缺」問題，近年來已陸續發生，特別在缺電、缺人才、缺工特別嚴重；其中缺工和缺人才正是灰犀牛的典型。

產業界多年來不斷提到國內缺工和缺人才的問題，也指出教育政策要有所改進，才能因應未來國家的發展需要。但台灣20多年來的教改以鬆綁、快樂為主要訴求，充滿變動性和不確定性。台灣孩子在教改的衝擊下，快樂不可得，程度卻逐漸下滑，令人感慨與憂心。

尤其近年來，教育部不斷弱化STEM（科學、技術、工程、數學）教育、大學STEM畢業生大幅減少、大學科系調整又僵化，已無法因應產業發展需求。依據教育部統計，大學STEM畢業生在2017至2020年間，從10.1萬人減少至9.2萬人，占比也從2015年超過40％降至2020年約32％。

產業發展是沒有捷徑或是彎道超車的僥倖，是「一分耕耘，一分收穫」的扎實基本功，科技研發植基於扎實理工STEM教育，「十年樹木、百年樹人」，STEM教育是需要從小學、中學就重視的，若沒有這樣理念的教育部，恐無法培育出「腳踏實地、願意深耕技術」優秀的台灣未來工程人才，沒有優秀工程人才，就將看不到台灣未來的產業發展。

台灣的出生人口在1963年是大於42萬人，1998年已低於30萬，2008年又低於20萬，2021年又降至15萬3,820人；所以自2017年大學已招生不足，目前已有多所大學退場；為了解決招生不足問題，大學只好招收外籍生，如果是大陸生，因語言相通，學校幾乎不需要費心，只要想辦法招人即可；可惜在抗中保台及新冠疫情肆虐下，兩岸關起學生交換和求學的大門，大學受傷甚重，只得朝別的國家招生，東南亞和非洲就成為重點招生的國家。

然而台灣對東南亞和非洲招生有語言、政治、外交等問題因素，大學招生只得仰賴兩地仲介幫忙，仲介者按學生人數收費，差的仲介會編說台灣政府或學校有獎學金，沒錢付學費沒問題，學生只要有機票費和繳交仲介費就可以來台安心讀書了。有些學生到台灣才發覺受騙，必須工廠打工換學費和生活費，好的工廠按《勞基法》行事，黑心工廠會剝削勞工，美國國務院出版「美國2021年人口販運問題報告─台灣部分」就批評台灣有些大學招募外籍學生，卻將他們置於剝削性的奴工勞動條件中，此不僅重創台灣高教的國際形象，更加速台灣私校經營陷入困境。

其實語言相通、經濟情況相對好的大陸學生應是最適合台灣，又可以加強兩岸的交流，更進一步瞭解彼此。我們除了新南向政策外，應有從更長遠的戰略思維。

綜上所述，我們瞭解五缺（水、電、土地、人工、人才）是台灣產業的灰犀牛問題，而在台灣土地是無法增加的，故應先規劃國家的基礎產業、主力產業、新興產業及各產業類別間，需要根留台灣合理比例及所需的資源，若超出產能就要移往海外；若是缺工，可先引進海外當地勞工來台工作，優秀員工就可成為未來海外廠幹部或員工，以解決五缺部分問題。至於產業相關研發，員工教育訓練根留台灣，就要為大學找到優秀的學生來源。

然而這都屬於治標方法，治本之道，還是要從長期的教育著手，國家長期的經濟發展，植基於教育的養成，我們不能因為很難解決就視而不見也不處理，等灰犀牛撞來時，就只能嚇得動彈不得。