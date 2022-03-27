中國與南太平洋島國所羅門群島秘商駐軍協定，引起美國與澳洲警惕。

依據日前網路流出、經澳大利亞政府證實的「中所架構協議」，所羅門允許中國在距離澳洲不到2000公里的海港部署軍艦，並部署員警與軍隊以維持「社會秩序」、保護中國人及所羅門群島「重大設施」。此外，北京並將在所國建立情報蒐集、後勤供應、船隻停留和中轉以及建立艦隊訪問能力。美國與澳洲對此深感憂慮。

從戰略的角度來看，北京正在南太平洋進行一種新外交模式：與當地國家建立合作模式，再根據中國的利益強化這種合作模式。澳洲與美國仍囿於傳統外交模式，華府表示將在所羅門群島開設大使館，澳洲則成為所國最大金援國。

總理莫里森針表示，澳洲想要「一個自由和開放的印太地區」，並且「我們與太平洋國家共用價值觀、文化、民主和自由原則」。澳洲認為，2018年太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）所發表的波伊宣言（Boe Declaration），承諾建立一個「和平、和諧、安全、社會包容和繁榮的地區，以便所有太平洋人民都能擁有自由、健康和富有成效生活」，並拒絕外國干涉。讓中國軍警進駐，與波伊宣言原則相左。

很顯然，中國軍警獲准常駐所羅門，將成為解放軍對東加王國運送救援物資後，最成功地緣政治作為。然而，也將招致澳洲與其南太平洋的合作國家所警覺與反對，直接加劇軍事與戰略競爭，甚至可能導致進一步的衝突。

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