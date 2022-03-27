日昨桃園市八德區公所在大安公墓納骨堂前廣場，舉辦八德生命紀念館及大安公墓春祭大典。有民眾發現區公所發送的通知單上，竟然是寫著恭請「蒞臨祝壽」四個大字，將「祝禱」寫成相差十萬八千里的「祝壽」，實在是貽笑大方，讓人不禁感嘆「難怪有立委說不要考古文」。

再者，某綠色紙媒日前在網路上報導了一則有關美國司法部長候選人卓蒙德（Gentner Drummond）的32歲兒子，國民兵少校亞歷山大‧卓蒙德（Alexander Drummond），駕駛F-16戰機墜毀的消息，但幸運的是他及時安全地從戰機中彈射逃生獲救。但這則新聞的標題竟然是「美司法部長候選人國民兵兒子 架F-16墜毀彈射逃生」。還好在一天之內即發現錯誤，將「架」改為「駕」。相信這是編輯部門的疏忽誤植，但多少也說明了中文的程度。

還記得2016年5月24日總統蔡英文甫上任後，她在接見美國商務部助理部長賈朵徳（Marcus Jadotte）訪問團時，意外地發生看著講稿致詞時，卻還是出現中文詞不達意的小插曲，一句話前後嗯..嗯..嗯的卡住11秒鐘。其後蔡英文除了用英語說抱歉外，還自嘲「說中文有困難」，讓在座的中外來賓好不尷尬。迄今這段往事仍被傳為笑談，也有人揶揄「廢國文考試的原因找到了」。

筆者舉出以上三個實例，主要的目的是要指出，在高普考從明年起將刪除列考公文之外，民進黨立委鄭運鵬近日在立院質詢考選部官員時，竟然認為「年輕人不應把青春浪費在古文上」，並要求考選部國考「廢除國文」；其理由是「花錢補習，考過又用不到」。鄭立委的質詢除了非常荒謬之外，顯然是為了討好青年學子，同時充滿著「政治算計」，藉此爭取參選桃園市長的支持。

在前述國考改革同時，也將在高考三級裡提升英文占分比重，並將英文檢定納入僑務行政、新聞及觀光行政等4類科應考資格。殊不知青年學子在加強英文教育之際，輔以強化中文程度的「雙語能力」才是各級學校應當努力的方向。筆者從事英文教學近20年，在課堂上就經常提醒學生，「將來留學國外學成並於當地就業謀職，外國公司企業重視的是你的中文程度，甚至比英文重要。」

其實早自民進黨執政以來所推動的「108課綱」教育改革，已經調整了國文課教授文言文、白話文的比例，大幅縮減文言文篇數。今年初「台大學生會」甚至在公聽會中提出「國文不具共同必修課正當性」訴求，要將目前大學國文共同必修課程「轉型」。這些改革不正符合了鄭運鵬的訴求？

筆者在大學濫芋英文教學期間，多年前曾經教過許多來自大陸的交換學生，除了他們認真求學的積極態度，他們的談吐不俗和善於表達，都讓筆者留下深刻印象；而他們的中文程度也普遍優於台灣學生甚多，這不得不歸因於大陸自小學開始的嚴謹中文教學，唯一遺憾的是不習慣使用繁體中文。眼見目前台灣學生在大幅度縮減文言文教學之下所教出的「菜中文」，實在是令人憂心不已。

猶記得筆者在就讀軍校期間，班上訂有《中國時報》及《聯合報》，每到下課和休息時間，10幾位同學都搶著要看報紙。如今的大學生不僅不看報紙，就算網路上的新聞也很少去閱讀，此情不光是造就了青年人的無知，也使他們失去了增進中文閱讀、理解與寫作能力的機會。如果真如鄭運鵬訴求的國考「廢除國文」，接著自然就是讓大學取消國文課程，真不知下一代的青年學子中文程度要繼續差到何種地步？

清代學者龔自珍曾經指出，「想毀滅掉一個國家，必須先毀掉他們的歷史；想要毀掉一個族群，必須先滅掉他們的文化。」的確，想要一個國家滅亡就要讓這個國家沒有歷史文化作為支撐。目前民進黨政府不正是在往這條路上前進嗎？民進黨立委的說詞雖然是要「減輕學生的負荷」，但骨子裡卻是要推動「去中化」政策。

民進黨政府為遂行其「去中化」計謀，竟然不惜將國文教育做為賭注，此一荒謬政策，雖然還不至於像前衛生署長楊志良痛罵民進黨政府開放福島核食進口會讓台灣「絕子絕孫」，但至少也是在文化和歷史上「戕害子孫」。

（作者為大學英文講師）

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