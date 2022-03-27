十九世紀德國刑事訴訟法改革先進Mittermaier曾言「檢察官應力求真實發現與實現正義；檢察官片面狂熱地追求攻擊被告，將減損檢察官的攻效與威信，只有公正適宜的刑事追訴才符合國家社會的利益與期盼。」

上星期媒體多日披載，張靜律師涉嫌違反個資法及刑法妨害秘密罪，遭台東地檢署檢察官搜索其在台東市的法律事務所並傳訊、拘提、以有逃亡及串供之虞聲請法院羈押被拒，隨即於二日內將其起訴。此事件引發人權團體、律師公會、司法改革基金會批評檢方辦案程序不合法，侵害人權，會引發寒蟬效應，報載多日，沸沸揚揚。

無獨有偶，近日報載各地停電事故不斷，高檢署檢察長隨即邀集桃園、橋頭二地檢察署開會，要求以「國安案件」偵辦。指示地檢署留意是否有「反社會性份子」藉機擾亂民心，對有動物造成停電事故，認為不排除「動物是被人從外頭丟進去」造成；橋頭地檢署更以「準放火罪」及「妨害公用事業罪」偵辦台電員工並大舉搜索致人心惶惶。

按「檢察官代表國家依法追訴處罰犯罪，為維護社會秩序之公益代表人。檢察官須超出黨派以外，維護憲法及法律保護之公共利益，公正超然、勤慎執行職務。」法官法第86條第1項定有明文，惟令人遺憾的，多數檢察官顯然忽視自己在法律上之角色定位以及執行職務應注意之事項，忽視正當法律程序的遵守與實踐乃執法人員應具有的憲法意識與法治國的基本原則。

長久以來，少數檢察官自以為是正義的化身，為達追訴犯罪的目的，不擇手段，恣意行使各種國家所賦予的強制處分權，執行職務明顯沒有遵守正當法律程序，也沒有公正、客觀、超然、獨立、勤慎的行使職務；經常將同樣是刑事訴訟程序主體的被告當作敵人、當作罪犯，認定犯罪事實僅擷取對被告不利之事證窮追猛打，對被告有利的情形，置之不理，漠然視之，未盡應注意並詳加調查及斟酌的客觀性義務，執行職務之公正性經常受到社會各界懷疑與詬病，以致真實無從發現，公平正義無法實現，嚴重侵害基本人權；也導致外界產生檢察官到底是法治國的守護人或者是國家的司法獵人的疑惑。這也是檢察官長久以來始終未能獲得人民信任與尊重，檢察機關的公信力與存在價值始終無法提升的原因。

上述德國法學大儒Mittermaier的名言，不正是現今我國檢察官辦案現象的寫照？檢察機關是否應確實檢討，改進執行職務的方式，避免造成民怨，公信力再低落。

要而言之，檢察官必須體認執行職務負有客觀性義務，是國家貫徹和執行其適用法律規範之保證，規範檢察官要摒除個人主觀好惡、公正無私地調查犯罪事實的真相、蒐集證據；此義務亦在擔保訴訟程序的合法性；其實質內涵，即在達成人權保障與真實發現、實現正義的刑事訴訟目的。符合檢察機關定位為廣義的司法機關與法律監督機關的性質，具有普世價值，檢察官身為客觀的法律守護人，自應本諸良知切實履行，則國家幸甚，人民幸甚。

（作者為律師、法學教授、前最高檢檢察官）

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