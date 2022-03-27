這次俄國與烏克蘭的戰爭，台灣受到一貫「親美反中」立場的影響，從頭到尾都一律盲目、「毫無保留」的站在支持烏克蘭的立場，嚴重違反台灣人民一直堅持「住民自決」的基本價值與原則而不自知，無異自毀長城，帶來的後果，十分嚴重，必須予以嚴肅指正，以就教於各界人士。

其實，對於這場發生在超過8000公里以上距離的戰爭，加上台灣無論與俄羅斯或烏克蘭的貿易關係與實質關係，均極為有限，幾乎到了無足輕重的地步，台灣當局與人民大可選擇置身事外，不需也不必選擇去支持任何一方，才是智慧與聰明的表現。然而就是因為盲目「親美」，就要打死不退的跟著美國走。美國支持烏克蘭，台灣自然必定支持烏克蘭，還跟著起哄，發起捐款，還有人想去烏克蘭做外籍傭兵，似乎不如此做，就顯不出台灣是站在正義與正氣的一方。幼稚的表現，令人可笑又復可氣！

另外一方面，就是因為「逢中必反」，中國是俄羅斯「合作無禁區」的戰略夥伴，是與中國站在一起，對抗美國的軍事強權，所以台灣在這場「事不關己」的遙遠戰爭中，也就情不自禁的要堅定選擇「抗俄」，縱使吞下被俄羅斯列為「不友好」地區制裁的惡果與苦果，也只有忍著痛，還要裝出「打落牙和血吞」的不在乎豪氣，以求獲得美國主子「惠而不實」的嘉勉而傲立於世，阿Q的可憐亦復可悲。

至於烏克蘭何以違反了台灣人民最在意的基本價值與原則，就是由於台灣一直堅持「台灣未來的前途應由2300萬人民共同決定之」的所謂「台灣前途決議文」，也就是一般稱之為「住民自決」的普世價值。但是，烏克蘭當局卻在2014年3月16日舉行的克里米亞公投之中，否定高達97%的民意支持克里米亞應該脫離烏克蘭、加入俄羅斯的住民自決結果，導致克里米亞危機，最終是俄羅斯併吞了克里米亞，成為俄羅斯與烏克蘭交惡的導火線。

至於烏克蘭東部與俄羅斯相鄰的盧甘斯克與頓內茨克兩地（即所謂的頓巴斯地區），也曾歷經與克里米亞類似住民自決的投票，主張納入俄羅斯的版圖。然而，烏克蘭政府卻罔顧當地人民的權利，歐美國家也基於與俄羅斯對抗的政治立場與利益，以致不願意承認克里米亞、盧甘斯克與頓內茨克等地住民自決的結果，造成今日烏克蘭問題的無解，俄羅斯在「有理説不清、說也沒人聽」的無奈情況下，只有發動戰爭，以徹底解決這三個緊鄰俄羅斯、攸關俄羅斯未來國家安全的重大議題，有其不得已的苦衷，我們實應本諸同理心，慎思明辨其中的詭祕訣竅之處。

所以，姑不論過去30年烏克蘭與大陸當局有如何密切的軍事合作，對大陸軍事實力的現代化，做出了多少突破的貢獻，如果今天台灣還自願如此公開支持烏克蘭，等於自己打臉「住民自決」的普世價值，等於否定「台灣前途決議文」存在的意義，等於為大陸當局未來可以無視台灣民意走向，強行完成兩岸統一的正當性背書，簡直自尋死路、自掘墳墓，怎能不立即糾正錯誤，停止在俄、烏戰爭中選邊站，才是應有的態度。

可見盲從「親美」與「抗中」的政策，絕對不符合台灣人民的利益，必須因時制宜、因地制宜、因事制宜，「毋意、毋必、毋固、毋我」，古之智言，為政者不可不知，並證明國文絕不可在國家考試缺席的重要性也！

（作者為國立高雄科技大學前校長）

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