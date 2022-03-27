民進黨蔡英文政府最嚴重的問題是，明明做不到的事情，卻用欺瞞的方式誤導台灣人。例如說「不會缺電」，事實上能源政策錯誤，造成缺電連連。另外就是陸委會主委邱太三最近說的「兩岸互相承認主權」的謊言。問題核心很簡單：兩岸互相承認主權，合不合乎《中華民國憲法》？現實上做不做得到？兩個答案都是否定的。

第一，《中華民國憲法》增修條文明文規定，兩岸定位是一國兩區：自由地區（台灣地區）與大陸地區。《兩岸人民關係條例》規定，台灣地區是指台、澎、金、馬，大陸地區是指台灣地區以外的中華民國領土。

依照《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》，大陸地區既然在憲法上仍是中華民國領土，中華民國政府怎能承認在大陸地區還有另一個國家呢？因此邱太三主委的主張違憲也違法，這是很基本的憲政常識問題，學法律的邱主委不可能不懂。

再者，邱主委這個主張，現實上根本做不到。除非修憲，將《中華民國憲法》明定的兩岸定位取消，因為兩岸如果相互承認主權，就是兩個國家，沒有「大陸」與「台灣」的特殊關係，《兩岸人民關係條例》與陸委會都必須廢除，只剩外交部，因為兩岸關係變成了兩國關係。

但是，這是根本辦不到的，民進黨自己不敢碰，美國也不會同意。自1979年美中建交以來，美國對台政策就是一法三公報，美國總統從卡特到拜登，8任總統都未改變。邱主委的說法片面改變了現狀，也企圖片面改變美國政策，用正常腦袋想，美國可能會支持嗎？

最重要的一點是，邱主委的主張違反當前兩大黨（民進黨、國民黨）都同意且主張的「維持現狀」政策。蔡總統2016年競選總統時說要「維持現狀」，迄今並未改變。而邱主委主張的「兩岸互相承認主權」將徹底改變現狀，這完全違反了蔡總統的政策，蔡總統能保持沉默嗎？

去年10月蔡總統的國慶文告提出「兩岸互不隸屬」的說法，被外界質疑為「新兩國論」，邱主委此時提出新主張，是否代表蔡政府要進一步片面改變現狀呢？大陸方面已強烈表達反對，顯見「互相承認」根本已無可能，邱主委突然作此宣布，背後是否有蔡總統支持或默許呢？

尤其在俄烏戰爭尚未結束時，全世界都在憂慮台海會不會成為下一個戰場，美國也有許多有識之士認為，台灣應該更穩健地處理兩岸關係。邱主委在時機如此敏感的時刻，提出既違反《中華民國憲法》，現實上根本做不到，又不利兩岸關係和平發展的宣告，讓全體國民暴露在極大的風險之中。

邱主委提出既違憲又做不到的謊言，為國人帶來如此巨大的風險，背後的動機到底是什麼？蔡總統與邱主委有責任與義務，對國人說清楚，講明白。

（作者為總統府前副祕書長）