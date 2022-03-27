「抖音一響，父母白養」。彰化小學老師在臉書提到小六學生沉溺於TikTok，引發恐被大陸洗腦的憂慮。

這樣的憂慮有沒必要見仁見智，但令人感慨的是，曾幾何時，台灣變得如此缺乏文化自信？還記得2、30年前台灣「文化反攻大陸」的年代嗎？當年大陸年輕世代就因浸淫台灣流行音樂及文化，如今成為社會中堅了還對台灣念念不忘。

小學老師的憂慮不能說沒道理。手機及網路盛行的年代，世界流行什麼，不跟風就是落伍。同學時興上傳抖音，一問三不知不僅沒面子，也表示沒跟上時代。如同臉書風行初期，不註冊就像今之古人，總要儀式性地不斷按讚友人動態，甚至演化為商業模式之一。

和IG、Twitter、What's app沒兩樣，抖音也是鎖定年輕世代社群網站的特點，以獲得群體認同。

民進黨執政後施行「親美抗中」政策，美台政治氛圍確實很像，特別是中美貿易戰開打後，「反中」已成為美國民主、共和兩黨的共識，不僅對在美上市的陸企嚴審，對華為、微信、抖音都視為貿易、資訊戰的一環。台灣受此影響，社會自然對大國強勢文化傳播視為威脅。但問題似不在認知戰或簡體字，而是台灣的文化自殘。

換個角度看，面對福建人取閩南語諧音「TikTok」（趣淘）成立的這一「玩耍」網站，有必要這麼嚴肅看待嗎？平台受歡迎就因為和年輕人對味，如FB吸引台灣1800萬人註冊，IG也近900萬，何況登上全球網路流量冠軍的TikTok，每月活躍用戶破10億；參加北京冬奧的美國選手用抖音傳影片，但批評北京的還是大有人在。作為老師或家長，該憂慮的不應是抖音，而是如今學生隨時隨地、不知節制地使用手機吧！

即使抖音成為台灣年輕人最愛，也不代表他們只會被同化，而不懂得散播屬於台灣年輕人純真及社會美好一面的素材。來往兩岸的國人都清楚，大陸社會雖然跳躍式成長，但「一胎化」世代缺乏人情義理的掌握，快速商業化後，文化涵養又普遍讓位給「狼性」。

在文化傳承青黃不接之際，屬東西交融的台灣特有文化風貌，正可征服大陸缺乏人文關懷的心靈。台灣為何連這點文化自信都不見了？

1990年代大陸經濟還在起步時，無不欽羨台灣人的富而好禮。鄧麗君溫柔婉約的歌聲早已征服大陸民心，如今貴為中共政治局七常委之一的王滬寧，當年擔任上海復旦大學國政系主任時，鎮日聽的是童安格的作品。早年在中山北路開設「舊情綿綿」咖啡館的建築師登琨艷，結束歐洲流浪後常駐上海濱江，成為大陸文創產業始祖；更別說「法藍瓷」、「琉璃工房」的作品每每成為大陸領導人的國禮。

當年沒有台灣文創在陸生根，哪來今日大陸文創的發揚光大？抖音如同陸劇，總會風靡一時，這是市場法則。更重要的是，相信自己的孩子，哪天台灣展現文化自信，也要靠他們。

（作者為資深媒體人）