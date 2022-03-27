俄烏戰爭依然是國際局勢的「肉中刺」！但戰火殘酷、人命流離的畫面少了或也麻痺許多，國際觀瞻如今緊追「政治領袖們的動態」。美國總統拜登親赴波蘭邊境，明顯「督軍」意味濃厚，掐逼著北約歐盟各國要與美國的「制裁普丁」更加步伐緊密才行。

但真正出乎意料的是「中國的動作」！中國大陸國家主席習近平「超快速」分別與韓國新總統當選人尹錫悅、英國首相強森通話聯繫，眾所皆知這兩位骨子裡是對中國「不友善」的人物；再配合外交部長王毅突訪印度，同樣謀求「友好共榮」的立場。這一波「主動出擊」的強操作，完全沒有過往大國泱泱的被動拘謹了，防患未然的務實意義十足，與美國總統拜登在歐洲訪問「黑白棋子，各自搶落」，形成牽制對比。

俄烏戰爭對於國際政治的影響深遠，尚未結束卻已見諸輪廓。首先，國際對抗與布局的「節奏加速」！戰場武器的實戰開打已經不再是「最後抉擇」，而是包括金融戰、經濟戰等一系列制裁戰的「最初起點」而已了。

所有國家都在目不轉睛「吸吮」著俄烏戰爭的所有大小經驗，歐美有評論主張，若將「政治代理人戰、金融制裁戰、產業驅逐戰、媒體宣傳戰、社群認知戰、網路癱瘓戰、核子毀滅戰」全都加進去，這場戰爭可能開創了傳統「陸海空」戰之餘，一個「10D多維度戰爭（10 Dimension War）」的全新戰爭模式！

特別是國防與外交，過去長久以來被視為「謀定而後動」的關鍵政治力量，如今顯然來到必須「見招拆招、即知即行」的超高壓出擊！「戰略、戰術」之間再也沒有時間差，一切都是徹底「牽一髮動全身」！以美國這回對俄「SWIFT、能源」制裁手段狀似狠招出盡，但每一招實際上都對普丁留有「後路」，深怕狗急跳牆，萬一他出動核子武器進行毀滅式報復。

事實上，「國家安全」如今也打敗政治操作、經貿發展的所有規畫推理，成為坐瞰國家生存的最核心！即使「國家利益」也都在「國家安全」的大傘下才有空間，並且支配著所有外交國防、內政經濟的所有環節。不只是對岸北京「卯起來穿梭國際滅火」，蔡英文政府最近也在「兩岸對話」方面難得提出試探，即使仍有吳釗燮在外交發言上繼續離譜扯淡。

政論節目上較少討論到台灣跨國企業這次受到俄烏戰爭各種「制裁」浪潮下損失、波動的「海嘯級損傷」！但外資趁機對台積電在內眾多科技產業的「殺戮、提款」，是國際原物料市場失控之外串達基層民間的無情打擊，非要金管會出手介入才肯收斂。

這也意味著，包括台積電在內的台資跨國企業巨人，不只得要面對「地緣政治衝突、該靠哪邊站」，此刻的烏克蘭、未來的台海戰爭陰影下，什麼才是「企業生存守則」？如何才能應付「說時遲、那時快」就當下爆發的「10D多維度戰爭」？

俄烏戰爭尚未有終結跡象，中、俄、美、歐連同印、日的國際崢嶸，依然在日夜複雜的拆解或疊加，台灣執政當局「一個錯誤表態、一個坐視不理」，就足以被國際變化翻轉的某一個浪潮吞沒！

都說「新冠疫情」徹底改變了全球文化、社會、產業的深層模式與結構，但顯然戰爭才是真正的地獄使者。全人類對於「和平」明明如此想望，但連羅馬教宗探視烏克蘭難民的背影與呼籲，竟也顯得如此蒼白且無力。