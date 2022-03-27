民進黨完全執政，全面掌控行政、立法兩大政權機構後，司法與媒體的監督制衡力量成為避免其濫權與防腐的最後兩道防線，但從最近一些事件來看，台灣民主政治向下沉淪的現象實在令人憂心。雖然綠色執政現在看來彷彿鐵打金剛、自信滿滿，但事態發展是否會引爆更大的民怨怒火，進而在陸續展開的選舉熱潮中產生連鎖效應，值得注意。

檢調辦案政治正確

2018年底民進黨九合一大選慘敗，除了「一例一休」等政策失誤、「韓流」異軍突起之外，某些令人特別感到難以接受、負面印象深刻的人物或事件，如北農總經理吳音寧的爭議言行、促轉會副主委張天欽的「東廠」比喻，絕對是壓垮綠色執政的重要原因之一。最近律師張靜遭台東地檢署大陣仗突襲搜索並聲請羈押；全台大停電，高檢署竟以「抓匪諜」方式為蔡政府蒙蔽真相、扭曲卸責，及NCC一手遮天為政商關係雄厚的鏡電視開台發照，這3件彰顯司法與媒體遭政治力介入事件，正考驗著人民的智商和忍耐的極限。

張靜是追擊蔡英文總統「論文門」的彭文正之辯護律師，彭文正因被控誹謗遭通緝，誹謗罪是刑度兩年以下可易科罰金（3萬以下）的微罪，因微罪被通緝，彭文正是民主台灣第一人；張靜的「妨害祕密罪」亦屬3年以下可易科罰金（30萬以下）的輕罪，檢察官搜索其律師事務所已夠離譜，竟還聲請羈押，幸好法院駁回並當庭釋放，否則張靜就成為該司法奇案的第二人。

張靜之所以成為妨害祕密罪被告的理由，是提交給檢察官的監視器翻拍照片有未經同意的畫面，但營業場所有監視錄影器屬常態，而且如果將監視器錄影資料當作是蒐集個資，那一大堆路口、社區監視器、政府機關、醫院、大樓、營業場所裝置監視器錄影，豈不也都違法？妨害祕密是告訴乃論，除非散布才屬公訴罪，張靜和他的當事人提給檢察官的監視器翻拍照片，是做為證據用，既無散布又何來妨害祕密？

從相關法條的認事用法到檢察實務，在法界人士看來，這些不合比例與常理的司法追殺都讓人產生合理懷疑，檢調這種急於表功卻「幫倒忙」的做法，無異坐實了蔡總統的心虛。

司法改革是蔡總統上任6年來喊得最響的口號之一，但改革迄今最大的改變，竟然是辦案的政治正確最重要，這也是為何303全台大停電，橋頭地檢署大舉搜索興達電廠並搬出準放火罪辦人，極可能接任檢察總長的高檢署檢察長邢泰釗，甚至召集橋頭與桃園兩地檢署，追查最近停電是否有人蓄意擾亂民心。所謂上有所好，下必甚焉，當司法已成了為政治服務的馬前卒，司法的公信力更蕩然無存了！

把手伸入民營電視

鏡電視從申設、取得執照，到最近的內部紛爭，乃至緊急增資、重組董事會，每一個環節都赤裸裸地與政治脫不了關係，而且擺明了是民進黨的手，堂而皇之伸入民營電視台，既違背了「黨政軍退出媒體」的創黨理念，也與現行的法律規範相違背，更與所謂「公司治理」的規定大相逕庭。事實上，鏡電視就是一齣政商媒三合一，抱緊民進黨大腿、看民進黨臉色、以後乖乖聽其話、哪敢監督自主的現形醜劇，而所謂的獨立主管機關NCC更是不敢吭聲、只能配合過關。

鏡電視之亂又傳出蔡英文愛將洪耀福介入董座之爭，之前總統府才否認《鏡週刊》社長裴偉能「上達天聽」，現在又傳出洪致電鏡電視股東要求支持鄭優；政商界皆知，在選舉期間，蔡英文與企業的連繫很多都是透過洪耀福居中牽線，大股東也是因其背後的主子才決定是否買帳，究竟洪是「假傳聖旨」還是小英的「旨意」，蔡英文也有必要說清楚。

同樣人盡皆知的是，根據2020年5月流出的「總統府密件」，其中就有當年「蔡蘇會」的內容，蘇貞昌幕僚表示，現任NCC主委陳耀祥「聽話」，而新提名的3名委員中「有二人偏綠」，可以處理掉中天，最終中天果然照著劇本被撤照關台。如今鏡電視開台自然也是「聽話」的，台灣的電子媒體一片綠油油，之前三立「海董」林崑海是透過媒體勢力轉進政治圈，組建「海派」擴大其政治影響力，現在的英系則是用政治力拓展其在媒體的版圖，也難怪NCC對於鏡電視的亂象要噤若寒蟬了。

司法與媒體負有監督、守望的責任與功能，是民主體制下天然的白血球，也是事後補救的防腐劑，當這兩者都被摧殘殆盡，社會就會失去了療癒修復的效能，而陷入崩壞的慘境，如今的荒謬醜態又能讓綠色執政得意多久呢？