這次回大陸簡直就是一場流浪記。

先是第三天準備上海轉運回南京時，被認定密接所以重新起算14天（免費），在第13天時告知結束後要在上海轉到黃碼繼續＋7(自行付費)，頓時心情盪到谷底。

難過了一天後，第14天隔離中心人員告知說今晚半夜凌晨一點解除隔離，上海在今天開始取消14+7後面的那個＋7（瞬間又省了七天住宿費）。

但是but，你沒看錯就是半夜一點解除隔離把你丟在荒郊野外的街上（這二天聽說太不人性，被投訴後改為早上八點），所以打了車去虹橋火車站等早上六點第一班車回南京。

沒想到候車室是關的，無法進站，一群十幾人就在外面十度低溫裡捲縮著。

正當我找好一個擋風位置要準備來餐風露宿看影集時，一台小巴緩緩駛來說上車來載你們到航站樓那邊有廁所、飲水機、電源插座還有躺椅（每人20元車費）

所以我就在溫暖又有椅子舒適的航站樓裡等到早上。

但是心中焦慮的是，南京因為疫情影響稍早宣布上海中高風險，回去的要再集中隔離14天。在前途未明的情況下，做好心理準備，忐忑地回到了南京車站，出站時只看了48小時內的核酸報告就順利出站。

理論上我們境外回南京的要由街道人員（相當於台灣的里辦公室）接我們回到小區住家，但南京因為疫情關係他們似乎忙到無法理會我，我就自己打車回到小區。

回到家第一件事就是把10天的糧食先買好，煮一杯我朝思暮想的新鮮咖啡。跟街道辦報備我自行到家了，接下來配合居家隔離的事項，一切終於放下心中大石。

雖然一路折騰，但是我這次竟然只花了三天的住宿費用（1050元人民幣），然後完成了這趟艱辛難忘的路程。

不過大陸這波疫情嚴重，我剛好都處於隔離的狀態，完全受到保護中，也不用向市民一樣天天去排隊做核酸檢測，一切都是最好的安排。（陳卡文/台北）

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