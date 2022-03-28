我由住了30多年的台北士林外雙溪，搬到新北市林口已有13年了。有人問：你喜歡林口呀！我說買房子的時候，不是喜歡林口，而是喜歡林口的房價與電梯。因為當時家母已年近90歲，台北房子要爬樓，眼看母親就不能行動了。當時台北的電梯房，每坪要60萬元，我們買不起。

有朋友住在南崁乃託他們代找房子。找到一處建造中的公寓大樓，沒有View不很中意。但朋友說這是他們看到環境比較好的一個了。看房時，售房主任在場，我問他，除了南崁，林口他們有沒有房子賣，他說有，並立刻帶我們去看。看完十分中意，高樓景觀甚佳，價格只比南崁的略貴一點。第二個星期天作完禮拜後，又去林口，打算要訂購該房。

憐憫貧窮的神必償還

車下林口交流道，有許多人在發售屋廣告單張，我們拿了好幾張，在肯德基用完午餐，就去看其中最近的一家。一看，大為滿意，比上次看的又好很多，價錢一坪只略貴幾千元而已。當場決定買七樓兩戶，母親一戶，我們一戶，兩戶門對門，看望照顧母親十分方便。每坪約13萬元，幾個月後漲到每坪20幾萬元，現在一坪33萬元。我們的一戶約50坪，母親住的約40坪，共90坪已價值2700萬元。

當初我們將外雙溪房子賣掉，得款約1300多萬元，全部捐出成立「財團法人無子西瓜基金會」，結果是捐出的錢，上帝全部還給我們了，而且有餘。正如聖經上說：「憐憫貧窮的，就是借給耶和華，耶和華必償還。」聖經上許多話，實際經歷了，就知是可信的。這種經驗愈多，聖經對你的影響就愈大。如果我們行事為人，都依聖經的教導，我們就會有極豐盛的生命。

陰錯陽差，來到林口

當初買林口房，是喜歡林口的電梯。但現住久了，越來越覺得林口的美好。林口原屬高地禁建，開放後，都市規劃比老城市好很多，而且離台北近，也有捷運。現在林口是各城市移入人口第一名，大家都喜歡林口。我怎麼運氣這麼好，為母親找有電梯的公寓，來到林口。當初在南崁找房，若非售屋者帶我們到林口看房，我們也不會定居林口。

若當時買了南崁的房子，上下班堵車最少要加30分鐘，那我每天都要為上下班尿尿問題傷腦筋。真是感謝神，讓我陰錯陽差的買到了林口房子。

我住的這個小區只有74戶人家，單純清靜。離大馬路不遠，生活機能佳，五分鐘路程內有各式診所七、八家，15分鐘到林口長庚醫院，對常看病的老人極為方便。大小餐廳飲食店、超市多多，真是太方便了。我住在七樓，三面採光，遠處可看到山，景觀特佳。

原來都是神的恩典！

當時買房時，售屋先生問我打算多少價錢才願買，我說最好不要超過13萬一坪。售屋先生很厲害，他說那就12.9......萬一坪罷。別的買戶都很有耐心殺價，都買得比我便宜。這也很好，如果我買的比別人便宜很多，院長有特價、特權等不好言詞都出來了，有損監察院及公務員形象。

真有意思，有次我去參加一場社區活動，大家寒暄時，我說我住在林口仁愛路，大家說我們都知道，而且知道你買的價錢比別人都貴。感謝上帝，我沒有貪小便宜，為公務員留下了一點好形象。

我囉哩囉嗦說了這些，主要是想告訴大家，我無意中買了個房，居然有這麼多美好加在我身上，想來想去，啊！原來這都是上帝的恩典！

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※