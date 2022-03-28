可能是由於戰爭實在太過遙遠，許多台灣人如今已經有了一種「和平幻夢」，即戰爭不會那麽容易爆發。根據台灣民意基金會2月22日公布的民調，僅有22%的台灣人認爲俄羅斯可能在一兩周之内攻打烏克蘭。然而事實證明，這個信念錯得離譜。

與歐美的民調對比一下便可發現台灣人確實過於相信戰爭不會爆發。根據ECFR一月底在波蘭、法國、芬蘭等國家做的民調，歐洲這些國家中最少也有44%的人相信俄羅斯會入侵烏克蘭，高的則有70%以上。再看美國呢？YouGov一月底的民調顯示47%的美國人相信俄羅斯會入侵烏克蘭。由此來看，相信俄羅斯會入侵烏克蘭的台灣人比例實在低得離譜，可見許多台灣人確實不願意承認戰爭是如此之近。

若是台灣人只是對烏克蘭戰爭的風險毫無警覺，那筆者的這一指責可能確實沒有多少道理。然而問題在於，許多台灣人對兩岸爆發戰爭的風險也全無認知，這在台灣民意基金會此次民調中亦有體現：即使在俄羅斯入侵烏克蘭的背景之下，也僅有26.6%的人相信大陸會武力攻台！考慮到台灣早在去年就被《經濟學人》稱爲「世界上最危險的地區」，這種「和平幻夢」堪稱古怪——只需看看波蘭和羅馬尼亞對俄羅斯的警覺，便可發現台灣這種信念有多異常。如果説2月的民調在調查時俄羅斯還沒有全面入侵烏克蘭，故民眾可能輕視戰爭的話，那麽3月最新民調中仍然存在的近4成不擔心大陸攻台的人又是何種心態呢？

若細看2月民調的政黨支持部分，我們還可以發現一些更有趣的事實。國民黨支持者有29.1%認爲大陸可能武力攻台，民眾黨的支持者更有35.4%的人認爲這有可能，這兩個數字均高於整體平均水平。而民進黨支持者持上述觀點的人爲26.8%，時代力量和台灣基進支持者持上述觀點的更是不足25%。其中台灣基進支持者的數據最爲突出，合計44名受訪者中無一人回答「非常可能」，回答「一點也不可能」的反而有50%以上，這和其他政黨支持者存在相當顯著的差異。

再看看3月的民調吧，民進黨與台灣基進支持者在此次民調中的數據也同樣有趣：在「是否擔心大陸武力犯台」這一問題下，台灣基進支持者回答「不太擔心」和「一點也不擔心」的占比都是最高的，而民進黨支持者回答這兩個選項的占比則居於第二位。是什麽給了他們這種自信？

從民進黨到時代力量再到台灣基進，所謂的「台派」色彩是愈發濃厚的；換言之，愈「台派」，愈認爲兩岸不可能開戰。這似乎很奇怪，畢竟所謂的「台派」最喜談論「抗中保台」，既然如此，他們對兩岸開戰的憂患意識應當更深刻才對；但你若深思所謂的「抗中保台」是什麽，如此結果便不難理解了。他們一再炒作台灣獨立已經太多年，爲了讓人們相信台灣真的能實現他們所説的「獨立」，他們還需要强化另一個印象，那就是「戰爭不會爆發，對岸不會打來」。

是啊，如果台灣獨立意味著戰爭，還有幾個人願意獨立？即使民調中有一些人宣稱他們願意，但是在戰爭爆發後他們會拿武器上戰場嗎？這是很值得懷疑的——特別是我們需要考慮到，有許多主張「抗中保台」的人，連兵役都不曾服過！既然如此，他們當然需要營造一種「和平幻夢」，以讓人相信台灣能夠「和平」獨立，故而並非一個假議題。

看看陳柏惟當年的説辭吧！在2020年底，陳柏惟說武力攻台成功需要三個條件，一是國際不在意，二是總統迅速投降，三是戰爭結束後國際上不理會台灣。他宣稱一和三兩個條件不存在，二的話他認爲蔡英文不會投降，所以武力攻台當然也困難重重。

乍看上去似乎並無問題，但果真如此嗎？看看烏克蘭便可發現，他實際上混淆了一個問題，那就是國際能如何「在意」「理會」台灣？俄羅斯2014年入侵烏克蘭奪取克里米亞，扶植烏東兩傀儡的時候，國際上確實也制裁了俄羅斯，換句話説，確實是「在意」了，但那又如何？再看今年俄羅斯入侵烏克蘭已將近一個月，國際社會也確實「在意」了，但那又如何？拜登已經明確説了美國不會派兵介入，其前任川普更是有解散北約的打算，即使他連任也不大可能介入。既然如此，國際社會的「在意」最多也就是制裁，而這有助於幫助台灣解除危機嗎？

再説事後的「理會」。我很好奇，假使武力攻台後木已成舟，國際社會能如何「理會」，才能讓大陸放棄台灣？2014年國際社會的「理會」讓俄羅斯放棄克里米亞了嗎？2020年白俄羅斯的盧卡申科靠選舉舞弊連任之後國際社會也「理會」了，有成功推翻他嗎？事後的所謂「理會」最多不過是制裁，而且效果相當有限，這早已被歷史證明了一次又一次——畢竟沒人指望，靠這些措施就讓人把吞到胃袋的飯吐出來。

我們不可忘記，烏克蘭吸引國際支持的能力要遠高於台灣，試想假如大陸攻台之後聯大有類似此次烏克蘭戰爭的表決，會有逾140國贊同嗎？會僅有5個反對嗎？恐怕答案都是否定的！再者，俄羅斯的經濟體量相對較小，制裁起來就已經如此讓歐美肉疼，假使來日大陸武力攻台，國際社會又能以多大的決心與力度制裁大陸？這都是令人生疑的。

換言之，陳柏惟的三個條件根本是假的，武力攻台根本不需要所謂的國際社會「不在意」「不理會」，只要國際社會的「在意」「理會」沒有到軍事干涉的程度，就不足以阻止大陸發起軍事行動的決心——俄羅斯已經身體力行證明了這一點。大陸也有核武，美國會以「不可發起第三次世界大戰」爲名拒絕出兵烏克蘭，自然也可以以同樣理由拒絕出兵協助台灣。如果美國都拒絕了，還有誰會來以武力協助保衛台灣呢？

可悲的是，許多人——尤其是「台派」們，仍然醉心於美國出兵的幻想之中，3月的最新民調顯示台灣基進的支持者中有接近80%相信美國會在大陸動武之後參戰協防台灣，民進黨支持者也有60%以上持相同看法。而在國民黨、民眾黨的支持者還有中立選民當中，持這一觀點的人僅有不到20%，這是何其懸殊的差距！睜眼看看阿富汗和烏克蘭吧，是什麽讓你們相信美國願意爲了台灣而擔負開打第三次世界大戰的風險？俄國軍費僅爲大陸一半不到，美國尚且不願開戰，爲什麽到了這裡就會有所不同呢？

我奉勸持「美國會幫，所以大陸不會打」這種觀點的人，不要再製造「和平幻夢」了。戰爭並不遙遠，和平並非永恒。不要忘記，俄羅斯軍費遠比大陸更低，烏克蘭的防衛能力也比台灣更高——多年頓巴斯戰爭幫助烏克蘭培養了數以十萬計有過戰鬥經驗的士兵。與其整天自欺欺人，毋寧想清楚到底如何保護中華民國，抑或者説，台灣。稱謂並不重要，重要的是這塊土地的人民以及這個共同體的和平、繁榮、自由與民主，這些才是保護台灣時真正要考慮的内容。不思考如何促進兩岸關係和平穩定，不考慮如何提升保護台灣的能力而一味寄希望於美國甚至日本協防台灣（任何知曉日本國防政策的都知道這完全不可能），同時自我欺騙「大陸不會打」，這樣真的好嗎？

（作者為香港浸會大學碩士生）

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