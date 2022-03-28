1949年年底中華民國中央政府，因內戰失敗，大陸失守，遷都台北。1949年10月24日金門戰役，共軍從廈門動用三個團9000餘人，但結果全軍覆沒，7000餘人被俘，初步形成海峽兩岸分治局面。此時蔣中正將舟山群島，山東青島及海南島國軍，約30萬部隊，撤守台灣，鞏固台灣守備力量。

自大陸撤退形成台海分治

回顧1949年4月24日共軍佔領南京，美國駐華大使司徒雷登並未隨國民政府撤離到廣州，一直留守到1950年8月2日。但另一方面，美國對退守台灣的國民政府，其政策是等「麈埃落定」，無任何軍、經援助。1949年至1950年6月，中華民國可謂處於風雨飄搖之中。

1950年6月25日韓戰爆發，6月27日美國第七艦隊巡弋台灣海峽，迫使中共武裝部隊不得進攻台灣，也讓蔣中正不得進行反攻大陸。

1953年韓戰停戰，1954年中華民國與美國簽訂「中美共同防禦條約」，使台海分治局勢更趨穩定。

1949年10月金門戰役之後，倘無韓戰，毛澤東的對台策略，仍擬在半年或一年之內，再度發動金門戰役，但因韓戰爆發，不得不暫緩。1950年10月19日，中國人民自願軍渡鴨綠江，因需大量後備部隊支援朝鮮與美國為首的聯合國軍隊作戰，對「解放台灣」的軍事行動，已無迫切性。

1958年之前台海雙方仍有小規模空戰及海戰，1953年福建海域東山島之役，1955年有浙江海域一江山之役，同年蔣中正撤守浙江海域大陳島。1958年8月23日，毛澤東發動金門炮戰，第一日即有四萬餘炮彈攻擊，此一戰役到10月5日進入尾聲，從此兩岸無大規模的戰役。

1960年代大陸對金門是單打，雙不打。雙方仍有零星海戰及空戰。1970年代台灣方面已逐漸修正對大陸的戰略，由「反攻大陸」轉變為「光復大陸」，由「三分政治，七分軍事」，改變為「三分軍事，七分政治」。

大陸對台政策的變與不變

中共的對台政策，早期是武裝「解放台灣」。1955年5月周恩來在人大常委會第十五次會議上指出「中國人民解放台灣有兩種可能的方式，即戰爭的方式和和平的方式，中國人民願意在可能條件下，和平的方式解放台灣」。

1956年1月周恩來在全國政協會上重申「除了積極凖備在必要的時候用戰爭方式解放台灣以外，努力爭取和平方式解放台灣。同年4月6日毛澤東提出「和為貴」，「愛國一家」，「愛國不分先後」，「以誠相見」和「來去自由」的政策。

同年6月，周恩來在全國人大會議上表示「我們願同台灣當局協商和平解放台灣的具體步驟和條件，並且希望台灣當局在他們認為適當的時機，派遣代表到北京或其他適當地點，同我們開始這種商談」。

毛澤東、周恩來同年批准兩個文件，一是《關於加强和平解放台灣工作的指示》，另一是《關於爭取住在大陸的蔣方人員家屬和親友工作指示》。

1957年毛澤東指出，台灣只要同美國斷絕關係，回歸祖國，一切都好辦。台灣的小枝要同大陸連接起來，還可以通航通商。

1958年10月6日，毛澤東親自起草，以國防部長彭德懷名義發表《告台灣同胞書》指出「我們都是中國人，三十六計，和为上計」，「建議舉行談判，實行和平解決」。

1960年毛澤東、周恩來將對台方針政策具體化，歸納為「一綱四目」。綱是：台灣必須歸回祖國。四目是1.台灣歸回祖國後，除外交必須統一於中央外，當地之軍政大權、人事安排等等悉委於蔣，對陳誠、蔣經國等人，亦悉聽蔣重用。2.所有軍政及經濟建設一切費用不足之數悉由中央撥付。3.台灣之社會改革可以從緩，必俟條件成熟，並尊重蔣的意見，協商決定後進行。4.雙方互約不派特務，不做破壞對方團結之舉。

1966年至1976年大陸發動文化大革命，對台工作被嚴重破壞，使對台工作陷於停頓。「把許多去台人員在大陸的親屬和在大陸上台胞，打成反革命特務等等，連子女也受株連」。

文革結束恢復對台工作

1976年文化大革命結束，1978年中共十屆三中全會後，中共基於大陸及國際情勢的發展，中共中央恢復成立「中央對台工作領導小組」，確定了「和平統一祖國」的戰略方針。對台灣工作有四個重點：1.是一個中國，決不能有二個中國、一中一台。2.是力爭和平解決，但不允許外國干涉，也不對任何人說不用武的承諾。3.用適當方式同國民黨當局談判。4.統一以後，台灣實施特别行政區，它是中華人民共和國的一部分，實行一國兩制。

1979年1月1日美國與中華人民共和國建交，美國承諾對台「斷交、毀約、撤軍」三原則。中共對台政策面臨新局面，決定以蔣經國為對手進行談判，爭取國共兩黨第三次合作。並決定「一綱四目」原則精神不變，四目是：1.台灣歸回祖國後，可稱特區、自治區，或用其他適當的地方政府名義，除外交必須統一中央外，當地中央大權，人事安排悉委蔣經國。3.所有軍政及經濟建設一切不足之數，悉由中央撥付，有問題可用商業貿易形成解決。台灣目前的社會經濟制度不變，生活方式、外國投資和商業電台來往，也可以不變，如需改變必俟條件成熟並尊重蔣經國的意見，協商決定後進行。4.雙方互約不派特務，不搞小動作，不挖對方牆腳，不作破壞對方團結之舉。

1979年元旦，人大常委會發表《告台灣同胞書》提出我們寄望於1700萬台灣人民，也寄望於台灣當局，建議雙方通郵、通航、通商，相互交往。

和平統一 不排除武統

1949年至1979年大陸對台政策的核心是「一定要解放台灣」，解放台灣的方式有二種，一是戰爭方式，一是和平方式。中共的基本政策是一個中國，反對二個中國、一中一台、一中兩府。反對台獨，台灣自決。

1979年以後中共對台工作有了調整，在鄧小平領導下，其核心是1.堅持一個中國原則，2.主張和平統一，但不排除使用武力，3.堅決反對台獨，4.主張一國兩制，台灣是中華人民共和國的特別行政區，除外交事務外，台灣的行政、軍隊、社會制度不變。

1979年至1987年蔣經國的對大陸政策是以「三民主義統一中國」，以因應大陸「一國兩制」攻勢。1987年底，蔣經國開放老兵回大陸省親，連帶一般民眾赴大陸旅遊、經商、投資、就業、求學。兩岸進入和平發展期。

1990年代初期，台灣民眾需要開拓大陸市場，赴大陸結婚生子需要證明，另產生許多經貿、投資、漁事、偷渡、走私等事故及糾紛，台灣需要建立一定的規範與大陸接觸解決。大陸方面，在鄧小平影響下，儘快與台灣正式接觸是大陸對台工作的重中之重。由於雙方有需要，才會有白手套海基會、海協會的接觸。

九二共識 一現緩和

1992年11月雙方解決了對一個中國原則的表述，即「海峽兩岸均堅持一個中國原則，以口頭聲明方式表達，但兩會協商不涉及一個中國的政治含義」，即所謂的「九二共識」。1993年4月在新加坡召開第一次「辜汪會談」，簽訂有關兩岸事務性的四項協議，兩岸正式進入和平發展期。

1993年至2020年，兩岸關係起伏不定，有1996年3月飛彈危機，1999年台灣的「特殊兩國論」，2000年至2008年民進黨陳水扁執政，不承認「九二共識」，大陸是「聽其言，觀其行」。陳水扁先是「四不一沒有」，後廢除「國統綱領」及「一個中國解釋文」，再搞烽火外交、台獨公投，使兩岸關係停滯8年。

2005年3月14日大陸人民代表大會通過「反分裂法」，第七條，「台灣海峽兩岸可以就下列事項進行協商和談判；（一）正式結束兩岸敵對狀態：（二）發展兩岸關係的規劃；（三）和平統一的步驟和安排；（四）台灣當局的政治地位；（五）台灣地區在國際上與其他其地位相適應的活動空間；（六）與實現和平統一有關的其他任何問題。

第八條「台獨」分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事件，或者和平統一的可能性完全喪失，國家得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整。

2005年4月29日中國國民黨主席連戰與中共中央總書記胡錦濤在北京舉行正式會談，會後雙方共同發布「兩岸和平發展共同願景」五大共識：1.促進盡速恢復兩岸談判；2.促進終止敵對狀態，達成和平協議；3.促進兩岸經濟全面交流，建立兩岸經濟合作機制；4.促進協商參與國際活動問題；5.建立黨對黨定期溝通平台。

2008年至2016年是兩岸近30年來最好的時期，因馬英九承認「九二共識」，兩岸之間簽訂23項協議，外交休兵，兩岸經貿、觀光、旅遊、台灣農漁產品、教育、文化交流，呈現空前的繁榮。2015年11月新加坡「馬習會」，是兩岸領導人從1949以來首次會唔，為兩岸關係達到高峯。

2016年民進黨蔡英文執政，對大陸政策是不承認「九二共識」，以維持現狀為主軸，大陸的反應是「尚未完成的試卷」，但6年來蔡英文在教育及文化上，大搞去中國化。2017年後美國川普總統推展其印太戰略，在國會通過多項有關台灣法案，用美國國內法拉攏台灣，期使台灣成為美國亞太戰略的準成員，圍堵中國大陸。造成大陸軍機繞台，出入東南、西南台灣防空識別區空域，突破傳統默認台海中缐，在台灣西北部及西南部實施大規模軍演。

2019年1月2日中國大陸習近平正式提出「一國兩制台灣方案」。同年1月18日習近平與緬甸總統發表共同公報，稱「台灣是中華人民共和國的一部分」。這表明大陸對台政策，已開始自已的進程。

2021年美拜登總統上任後，延續川普的對中國大陸遏制政策，在經濟、金融、貿易、教育、高科技、軍事等採全面圍堵，形成競爭、抗爭及部分合作態勢。

蔡英文政府向美國一面倒政策，加上對大陸反中、抗中、去中政策，台海緊張局勢加劇。關於憲改問題，民進黨內部憲改小組召集人姚嘉文提出「台灣共和國」制憲，已進入「法理台獨」，此已踩到中國大陸紅缐，2022年2月23日國台辦發言人馬曉光針對我立法院今年可能要進行修憲、制憲，民進黨若要提出法理台獨的「台灣共和國」制憲案等動作，提出「勿謂言之不預」，這是大陸對台灣的正式警告，也意味台灣正式進入國家安全危險期。若要解除此「正式危險期」，有待民進黨是否撤除「台灣共和國」制憲案。

2022年1月29日大陸習進平總書記提「新時代黨解决台灣問題總體方略」，「結束政治對立，實現持久和平；寄望於台灣人民、反對『台獨』；融合發展，共同市場；文化傳承，心靈契合。」

2022年11月，中共將舉行二十屆全國代表大會，將通過「新時代黨解决台灣問題總體方略」，目前所知：「一個中國、反對台獨、九二共識」不變，但要「反獨促統」也要「融合漸統」。

（作者為前海基會副祕書長、前中國廣播公司總經理）

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