近日國際新聞都圍著俄烏軍事衝突，看到烏克蘭的處境，不少人也擔心「今日烏克蘭，明日台灣」，然而兩岸的情況畢竟和俄烏不同，除了我們有台灣海峽屏障，兩岸的產業、貿易迄今的關聯度仍十分緊密，非俄烏可比。一言以蔽之，兩岸和則兩利，爭則兩傷。

自2019年美中貿易戰愈打愈烈，政府倡議「歡迎台商回台投資方案」後，國內投資確實有不錯成長，但千萬別以為台商全從大陸搬回來了，事實上，在台商於返台投資的同時，在大陸投資的步調並未停止，多數業者仍依據市場法則在兩岸布局。

依經濟部投審會統計，去年我國製造業赴大陸投資45億美元，年增率34.6％，其中電子零組件業赴大陸投資20億美元更創下近十年最高，這反映業者在台灣投資的同時，也在大陸擴充產能，也正是因為業者持續在兩岸投資，去年「國內接單、海外生產」的三角貿易淨收入才能飆升至354億美元，而創下歷史新高紀錄。

早年台灣沒什麼三角貿易，隨著台商自1990年起西進投資，「國內接單，海外生產」逐年升高，三角貿易扶搖直上，2005年三角貿易淨收入升破100億美元，2014年升破200億美元，去年（2021）升破300億美元，並且一躍而至354億美元，大增五成，這說明儘管這些年兩岸政治上紛紛擾擾，但政治歸政治，經濟歸經濟，在市場那一隻看不見的手引導下，兩岸經貿仍繼續前進。

三角貿易反映的正是兩岸產業各取其優勢而拓展國際市場的成果，若台商於大陸沒有產能，在台灣徒有接單也成不了事，反過來說，在大陸有產能，而缺乏台灣的運籌，也做不成生意。去年三角貿易創歷史新高，說明兩岸產業分工在國際貿易上深具競爭優勢，這個合作一方面讓我國民間投資成長，另一方面也使得三角貿易飛快增加，這說明兩岸產業分工，並非彼長我就消的零和關係，而是有著相輔相成效果。

去年台灣經濟非常好，好到讓國發會主委龔明鑫於新春記者會上以「開創經濟奇蹟2.0」來形容，然而去年經濟成長之所以能夠超過6％，三角貿易貢獻不少，據主計總處估計，三角貿易淨收入為經濟成長率貢獻了0.5個百分點，少了三角貿易，去年經濟成長將大為失色，非但到不了6％，只怕也創造不了經濟奇蹟2.0。

除了三角貿易，兩岸的貨品貿易於去年也明顯成長，以我國海關統計，我國對大陸及香港出口1,889億美元，成長24.8％，以大陸海關統計而言，去年大陸自台灣進口2,500億美元，成長24.7％，兩岸統計差異是源於離岸價格、到岸價格的不同估算方式，然不論大陸海關或我國海關的數字都反映一件事，那就是雖然歷經五年的美中貿易戰，國際上不斷有供應鏈重組的風向，惟兩岸產業分工及貿易往來依然穩定成長，也依舊是推升兩岸經濟成長的關鍵力量。

雖然，從政治上而言，近六年兩岸關係是疏離的，甚至是倒退的，然而政治上的疏離並未降低兩岸經貿往來，兩岸貿易非但沒有減少，反而大大增加，除了前面所提到的三角貿易反映出這個趨勢，兩岸貿易統計也呈現這個現象。

依我國海關統計，我國2000年對大陸出口依賴度（對大陸出口占總出口比重）僅24.4％，去年（2021）升至42.3％，大陸依舊是我國最大出口地區。若以大陸海關統計而言，去年台灣已成為大陸最大進口來源，在大陸進口市場占有率高達9.3％，遙遙領先日、韓，過去日、韓總是名列大陸最大進口來源，近年我們後來居上，兩岸經貿關係較過去更緊密，於此可知。

從傳統的貨品貿易，到晚近的三角貿易都說明兩岸經貿不論對台灣，或者對大陸都居於非常重要的地位，今天執政當局固然有自己的政治偏好，但也不能忽視這一事實。儘管自2016年民進黨執政以來力圖以南向政策來淡化兩岸經貿關係，但在自由貿易那一隻無形之手的引領下，六年來兩岸不論是三角貿易或者是貨品貿易，反而有著更大的成長。

根據統計，民進黨執政六年（2016～2021年）以來的情況如下：2016年我國三角貿易淨收入238億美元，2021年達354億美元，2016年我對大陸香港出口依賴度40.1％，2021年達42.3％，寥寥幾個數字勝過千言萬語，說明六年來兩岸經貿關係持續前進，於此可知，如今的兩岸經濟已然是你泥中有我，我泥中有你，和則兩利，爭則兩傷，這個關係雖糾結於政治紛擾，卻也維繫著台灣經濟發展的命運，不可不慎。雖然，情緒在所難免，然而主政者自應宏觀全局，前瞻百年，以人民的幸福為念，平靜而前進，以讓兩岸關係成為台灣經濟發展的助力而非阻力，逞一時口舌之快，終非善策，甚將釀禍，願所有政治人物深思之。