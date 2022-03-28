303全台大停電事件後區域性的停電仍持續發生，26日最新媒體民調指出，有55.3%民眾對未來政府提供產業和民生足夠電力與穩定性沒信心，且大部分民眾認為停電的原因出在台電的能力和蔡政府的能源政策，引發「非核家園」政策提前宣告失敗的熱議。

過去民間團體「以核養綠」訴求核電廠延役，緩解台灣缺電之苦，避免發生跳崖式危機，可惜的是民進黨政府一意孤行，如今面臨「非核家園」提前宣告失敗，無疑是民進黨執政的重大挫敗，但能源失策亡羊補牢，問題關鍵在：2025。

台灣是否有缺電危機？經濟部與台電均三緘其口，對於屢屢停電原因歸責於人為疏忽、小動物誤觸，甚至閣揆蘇貞昌搬出老蔣時代「反攻大陸」也跳票的卸責理由；日前高檢署檢察長邢泰釗更要求檢察官要有「職業敏感度」，留意是否有反社會性分子或有心人士刻意丟小動物進去造成停電。質言之，蔡政府對症下錯藥，難怪老百姓沒信心！

關於「蔡總統執政後6次全台停電主因」，民調顯示，認為是台電公司專業能力有問題的民眾有42.6%，蔡總統能源政策不切實際30.2%，經濟部執行政策能力不足11.4%，電力系統被敵人滲透破壞 5.8%。蔡總統應體察國際趨勢，因應2050碳排淨零，歐盟已有核電為乾淨能源之議，俄烏戰爭造成原本石油、天然氣價格飆漲更是雪上加霜，比利時將2025非核家園延役到2035年，民進黨過去所謂的「進步價值」，難道不需要與時俱進、快步跟上？

根據經濟部公布的《全國電力資源供需報告》中，2022年～2025年除役電力906萬瓩，這些作為基載電力的供電缺口，並非不穩定的綠電所能取代，也無法掩飾台電降載減壓供電，頻頻跳電、斷電造成電氣設備損害風險。

「2025非核家園」是蔡總統2012年競選政見，2016執政後台電快馬加鞭執行這個能源政策而累得氣喘吁吁，似已力不從心。比利時非核家園能延至2035，台灣行不行？

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