3月3日發生全台大停電，眾人不約而同想到台灣缺電。台灣缺電是對蔡政府極大的羞辱，也是蔡政府能源政策失當的鐵證。為了掩飾缺電的事實，經濟部火速公布調查報告，將肇因歸咎於興達電廠員工操作疏失，並進行懲處，希望平息民怨。但人民眼睛是雪亮的。

高雄橋頭地檢署上周大動作搜索興達電廠內三名員工的住處及辦公處所，並朝「準放火」及「妨害公用事業」方向偵辦。高檢署檢察長邢泰釗更拉高規格，召集橋頭與桃園兩地檢署，追查最近停電是否有人蓄意擾亂民心。

檢調介入偵辦停電案，分明是狗拿耗子，越俎代庖。小題大作的目的就是為了轉移焦點，誤導民眾，企圖化解台灣民眾對於缺電的疑慮。

邢泰釗如果是主動辦案，就顯示此人心思敏銳，能夠清楚體察上意，阿諛奉承，主動為「今上」解圍。如果是接受指示辦案，就顯示此人唯命是從，是非不分，毫無風骨。如果政府高官人人如此，蔡總統所稱的「這個國家」還有希望嗎？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※