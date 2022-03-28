據悉，在美國的壓力和強烈建議下，蔡政府即將拍板將役期延長為一年。役期長短原本應該視一國整體國防戰略需求而定，但此番延役，似乎全繫於中共對台威脅是否增強以及中共是否武統台灣的論述上。

在台灣，歷年民調顯示，多數民眾不相信中共會武力犯台；美國軍方和智庫也都判定，未來6到8年間，中共都不至於採取武統手段。民意不支持，戰略軍事專家也拿不出確鑿證據，急急忙忙將役期延長為一年，所謂何來？若說是考慮「無恃其不來，恃吾有以待之」，那麼，該強化的，應該能夠「拒敵於彼岸、殲敵於海上」的防禦能力以及國軍實施第二擊的戰力，怎麼會藉著延長義務役的役期，去強化既無法拒敵於彼岸，也無法殲敵於海上的地面部隊呢？

換句話說，真要達成「恃吾有以待之」的目標效益，對症下藥，應該是立即補強不對稱作戰的能力，強化遠程監控、遠程防禦的打擊能力，大幅擴增志願役軍隊編制、提高薪給、增加各式武器裝備的實彈射擊與操控訓練。

反之，執政當局若是掌握了中共蠢蠢欲動的確鑿證據，或是自我催眠式地相信中共即將來犯，那麼，匆忙補破網，延長役期，別說緩不濟急，還可能因錯誤決策，導致兩岸敵意螺旋增加，造成民族悲劇!

因美國壓力與建議而延長役期，顯見我們缺乏一套獨立自主的國防戰略觀。若有獨立自主的國防戰略觀，「恃吾有以待之」何嘗不能用於思考兩岸和平問題？再說，論及造謠生事、對外用武、侵略他國、侵害人權，美國的紀錄還真是劣跡斑斑呢！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※