俄羅斯宣布「不友好」國家向其購買出口油氣需用盧布，可能迫使依賴俄國天然氣的歐洲國家不得不打開制裁缺口，被西方媒體形容為對經濟制裁最有力的回擊。不過對全球金融更深遠的影響或許是它的相對性政策：未制裁俄羅斯的「友好」國家可以用自己國家貨幣，例如中國的人民幣與土耳其的里拉，也可以用比特幣。值得注意的是比特幣。這描繪出一個「石油比特幣」的遠景，對美國制裁的回擊可能更有力。因為比特幣較其他貨幣更有機會替代美元國際貿易通貨的功能，威脅美元霸權。

為什麼？因為比特幣是互聯網時代的金融產品，貿易上使用比美元或歐元方便得多。買方無須透過銀行，只要用電腦或手機將自己帳戶的比特幣轉給賣方，賣方確認後就可出貨，方便性等同現金。

原本國際貿易極少用比特幣，主要原因是交易須用比特幣報價。但比特幣價格不穩定，經常暴漲暴跌，很難計算成本與利潤。現在各國銀行間使用的SWIFT系統轉帳已經很方便，不需要冒這個風險。

問題在美國太喜歡經濟制裁其他國家，制裁的法規又複雜得不得了。貿易商不小心就會掉入「美國陷阱」，像華為的孟晚舟一樣，莫名其妙在機場轉機時遭到逮捕。而透過SWIFT轉帳，美國財政部一定查得到。貿易商期待一個絕對中立、不受國際政治干擾的交易平台。

比特幣區塊鏈技術的「去中心化」就有這特性。沒有任何機構管理比特幣各帳戶間的轉帳，也就沒有任何霸權國（無論現在的美國或未來的那一國）能夠掌握使用比特幣的貿易。比特幣「去中心化」在國際政治上的意義就是「去霸權化」。只要使用者足夠多，比特幣就會脫離投機性，而成為數位貨幣的「穩定幣」。俄羅斯是能源大國，她的加持是不能小看的。

美國很清楚「穩定幣」是美元霸權的天敵。這是美國說什麼都不同意「臉書幣」設立的原因。但美國操作「美元霸權」讓愈來愈多的貿易商看不下去。如果比特幣真的取代美元國際通貨功能，那「美元霸權」可說使美國自己把它搞砸的。

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