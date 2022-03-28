民進黨政府長期以來被質疑獨霸媒體、操弄輿論及箝制異議，在民眾憤怒聲浪不斷升溫之際，陳耀祥主持下的國家通訊傳播委員會（NCC）再度涉入疑似濫用法條，企圖扭曲《政府資訊公開法》，拒絕立法委員代表全民監督。

NCC管控媒體惡名昭彰早已是民眾共知的事實，這次陳耀祥涉入的事件，是疑似NCC在背後實質操弄鏡電視與《鏡周刊》的人事與資金往來。鏡電視在短短時間內一連換了5位董事長，說背後沒有政治黑手，任誰都難以相信。儘管如此，陳耀祥面對立法委員和民意代表的質疑，還是一副滿不在乎的態度。

日前立委蔡壁如要求NCC提供具名檢舉人「就鏡電視所涉及違法事項」的調查紀錄、本案公文往返紀錄、審照當天的會議紀錄，陳耀祥居然回覆：「因涉及《政府資訊公開法》限制公開或不得提供之事由，本會歉難提供。」

立法委員本於職責要求調閱會議紀錄，陳耀祥居然故意曲解法條，公然拒絕國會對行政濫權的監督。何況立法院早有決議，鏡電視過關1個月內，要把全部會議資料送交立法院。難怪蔡壁如會氣得大罵「胡來」，質疑陳耀祥背後有人撐腰。

這些年來，民眾看著陳耀祥的身影出現在每一個箝制言論自由與行政不公的事件中，而「數位通訊傳播法」的推動，更讓陳耀祥箝制新聞自由的形象如鐵板一塊，難以撼動。看他護航鏡電視、插手鏡電視人事，甚至藐視國會的惡行惡狀，只有專制獨裁國家才幹得出來。

若謂「虎死留皮、人死留名」，陳耀祥留給未來的「名」，看來已無懸念。更讓人難過的是，台灣的言論與新聞自由不斷被扼殺，將和陳耀祥的歷史定位一樣，青史留書。