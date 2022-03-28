立法院院會全票通過18歲公民權修憲案，公告期滿後將交由公民複決，大陸對此反應冷靜，但對陸委會主委邱太三「維護中華民國主權不算台獨」及「兩岸相互承認主權」的談話卻嚴厲批判。紅綠之間隔空叫陣了這麼久，主題還是兩岸政治定位問題，台灣態度愈來愈堅定，大陸反應愈來愈尖銳，但兩岸激烈對抗之餘，仍能保持隔空對話，對兩岸關係並非壞事。

民進黨國家定位已變

18歲公民權是台灣民主化以來，或者說是中華民國憲政史上，首次以公投方式進行複決的修憲案。毋庸諱言，綠營內部長期存在各種各樣透過制憲、修憲、公投等方式實現獨立的主張或行動，除了深綠團體不斷運作制憲公投外，民進黨籍立委有意在修憲案中刪除「國家統一」、修改「固有疆域」等字眼，都代表了獨派追求或炒作「法理台獨」的嘗試。不過事實證明，上述主張在民進黨內都過不了關，更何況3/4的立法院成案條件，以及965萬票的全民複決門檻了。

去年底四大公投慘淡收場，其實已經決定了「台獨公投牌」徹底去魅的命運，而此次18歲公民權修憲案雖然在立法院通過，面對遙不可及的965萬票複決門檻，結果如何尚難論斷。假如公投、修憲都在台灣政治和民意現實前敗下陣來，變相說明「法理台獨」終究只是一個假議題、一個幻想而已。陳水扁當年說「台獨做不到就是做不到」，邱義仁也說「瘋子才搞台獨」，其實早就給台獨之路畫下了終點。

既然台獨在現實中根本走不通，民進黨就不應再把台獨當做選舉提款機，應該積極、務實尋求兩岸和平的長久之道。「多少罪惡假汝之名」，民進黨憑一句「抗中保台」就可以踐踏人權、破壞自由、霸凌民主嗎？相信即便在綠營內部，也有愈來愈多的人逐漸質疑這一點。回顧民進黨歷史上多份重要決議文，從主張顛覆中華民國憲制，到接受中華民國憲制，這不僅僅是為求執政的權宜之計，也是與台灣政治現實和主流民意的妥協。

蔡總統上任後，民進黨的國家定位已悄然改變，「中華民國台灣」固然存在兩國論的疑慮，但在中華民國憲政和兩岸定位體制下，兩岸的中國連結依然延續。大陸不能接受「中華民國台灣」論述，基本上是互信不足問題，如何建立互信，是兩岸領導人共同的挑戰。就台灣方而言，如果民進黨願意通過《中華民國憲政體制決議文》覆蓋《台獨黨綱》，只要將《憲法增修條文》和《兩岸人民關係條例》的表述成為民進黨的文件，將有助於兩岸互信的建立。

紅藍綠都繞不開憲法

民進黨對憲法的「國家統一前」不刪，「固有疆域」不動，「一國兩區」不改，既然如此，何不大大方方承認這些兩岸關係的現狀？反過來，既然體現兩岸一中的法條不存在變更的可能性，那麼北京何必對「法理台獨」大感緊張？又何必把台獨想像成草木皆兵？現在真正的問題是，當兩岸經濟已經有ECFA等協議維繫，剩下「深水區」的政治問題遲早要談，無論是共產黨、民進黨還是台灣其他政黨，都繞不開「中華民國」這4個字。

大陸領導人習近平2019年提出探索「台灣方案」，特意強調要「三個充分」，其實已隱含了認識到台灣民眾對中華民國憲法體制的認同和感情，否則也不需要「照顧」台灣同胞之說。事實上，中共領導人歷來對中華民國持開放態度，鄧小平曾說過「統一後國號、國旗、國歌都可以談」。上世紀80年代兩岸之所以達成奧會模式，中華隊以中華民國國旗歌旋律參加奧運，正是體現了老一輩中共領導人對中華民國政治符號的包容。如今大陸硬實力已經數十倍於台灣，若能處理好兩岸關係中的中華民國問題，心靈契合式的和平統一就能早日來臨。

海峽兩岸存在同屬一個中國的法理基礎，是因為根據《中華民國憲法》，中華民國主權涵蓋整個中國大陸，治權及於台澎金馬，這應是兩岸就「台灣方案」平等協商的核心內容。大陸的《中華人民共和國憲法》序言闡述了中華民國建立的歷史事實，給處理兩岸政治定位問題預留了空間，台灣的《中華民國憲法增修條文》也開宗明義確定了國家尚未統一的狀態，兩岸有識之士能否發揚中華民族的政治智慧，回歸憲法才是最佳途徑。