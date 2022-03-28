「抖音一響，父母白養！抖音一跳，父母上吊！」已經成了全台教師與長輩們的共識，只不過，無底線的跨國串流數位內容，教育部一定不想管，而國家通訊傳播委員會（NCC）管不到，即將成立的數位發展部也不知如何管起。

不只是「三不管」，就連公平會琢磨了一整年，洋洋灑灑寫了243頁的《數位經濟競爭政策白皮書》初稿，也被立委批評過於空洞，感覺不到政府對於跨國網路巨頭的監管力道。

當然，台灣人對於這些巨頭從不設防，也從來不是新聞。你我對於臉書與IG的社群死忠，Google與旗下YouTube等各種服務都是大家上網的日常，更不用說，只要LINE一當機，整個台灣社會與公私部門都要停擺。

就跟臥室中的大象一樣，跨國網路巨頭在台灣的影響力，已經大到政府管不動。小到臉書平台任意刪文與封號，大到今年底選舉的空軍操作與勝選關鍵，真沒有哪一位部長與主委能夠管到底。

相較之下，北京政府對於網路巨頭的嚴格控管也已經不是新聞。阿里巴巴因反壟斷遭罰800億台幣，螞蟻金服上市臨時喊卡，滴滴出行再三整改，微博與抖音的母公司字節跳動被收編，微信支付違背反洗錢規定，騰訊的遊戲帝國更要配合政策，杜絕青少年遊戲成癮。

台灣的父母親看到大陸政府限制未成年人，1周只能玩3小時線上遊戲的嚴格政策，可能會拍手叫好！只不過，台灣在言論自由的大旗下，也不可能效法大陸以中宣部與網信辦進行大力監管，做網站要申請ICP許可證，發行網路遊戲還需要版號，確實不適合台灣國情。

至於在美國，雖然拜登政府去年推翻川普時代的一系列行政命令，不再禁止用戶下載及更新微信與TikTok。但參議員盧比歐先前即要求拜登政府持續封殺，「因為北京政權將TikTok視為黨國的延伸！」

這是中美科技戰的必然，但台灣政府在網路上與手機上卻是門戶全開，我們沒有把抖音與「小紅書」視為國安議題。不論是台灣所有人的珍貴數據與隱私，還有巨頭們擅用的演算法與人工智慧，以及不實訊息氾濫成了認知作戰，台灣政策全都束手無策。

大陸監管政策過嚴，嚴到所有網路平台的股價暴跌，還要大舉裁員。台灣對於網路平台的自由開放，甚至可以說是「無政府」狀態了，這也導致跨國金流的逃漏稅氾濫，國稅局長官也很傷腦筋。

至於《數位經濟競爭政策白皮書》持續徵集民間意見，但在公平會邀集各界領袖的外部會議上，全都是德高望重的高齡長輩們！少了年輕人與網路原生世代的參與，這也難怪李鎂主委一直聽不到真實的聲音。針對已有先例的澳洲《新聞媒體議價法令》與歐盟《數位服務法》，也只能說媒體與業界對解決方案莫衷一是了。（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）