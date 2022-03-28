英國伊莉莎白二世女王今年登基滿70年，英國威廉王子夫婦前往加勒比海進行正式訪問慶祝英女王的白金禧年。詎料，威廉王子劍橋公爵和妻子劍橋公爵夫人凱特不但面臨抗議，並遭示威者要求英國就奴隸制度道歉和賠償，歷經英國皇室出訪大英國協國家從未經歷過的經驗，英國君主魅力攻勢顯然已擋不住加勒比海以英女王為元首的國家成為獨立共和國的風潮。

威廉和凱特此次訪問加勒比海貝里斯、牙買加、巴哈馬，原本期待可以勸阻這些加勒比海的大英國協國家步上巴貝多後塵。巴貝多在 2021年11月獨立55周年典禮上宣布不再尊奉英國女王為國家元首，正式結束英國對巴貝多數百年的影響，成為世界上最年輕的共和國。

巴貝多曾是跨大西洋販賣奴隸的中轉站，這段與英國相連的血淚史長達200多年。儘管英國王儲查爾斯出席巴貝多成為共和國儀式致辭時承認，巴貝多在歷史上蒙受「駭人聽聞」的奴隸暴行，巴貝多成為共和國再次勾起加勒比海其他島國的歷史恥辱與沉痛。

威廉和凱特此行在貝里斯遭到叫囂式的抗議示威；牙買加總理與威廉王子晤面時則毫不掩飾希望牙買加成為共和國，切割與英國君主制度的憲法聯繫，並當著威廉面前宣布牙買加將成為一個「獨立、發達、繁榮的國家」。這種直接打臉的方式是英國皇室出訪時鮮少出現的情況，威廉王子一時間顯然不知如何回應，僅能掛著冰冷的笑容。

隨同威廉王子夫婦出訪的幕僚坦承，威廉和凱特這次在加勒比海遇到的情況比預期困難。實際上，威廉王子夫婦這趟出訪中發生的波折，是國際關係和世局進入另一次變化的標誌。

大英國協的重要性，根據英國右派刊物《旁觀者》1957年指出，是在於「它的道德地位」，是「在歐洲人民與其前非洲和亞洲受殖民者間搭起橋梁的唯一西方組織」。 伊莉莎白二世70年前登基時，除了印度，自動成為大英國協國家元首，並與這個由54國、25億人口和全球1/5陸地組成的組織維持緊密關係。但物轉星移，冷戰不再，大英國協的意義也逐漸消逝。如今，中國，不是英國，甚至不是美國，才是加勒比海的新興力量。

牙買加邁向共和國願景的背後，最大的支持者正是北京的經濟和建設支援。大英國協各國尊重英女王，但不依賴英國君主領導或英國政府支助；國協中不僅有奴隸歷史的國家，許多前殖民國也拒絕把帝國統領的過去視為值得慶祝的歷史。

巴貝多只是加勒比海地區最新脫離英國君主制的國家，牙買加預料會是下一個。此前，圭亞那於 1970年成為共和國，千里達在1976 年成為共和國，多明尼加則在1978年成為共和國。共和運動在這個曾是大英國協堅如磐石的區域，日益增長。英國君主腳下的政治局勢正在迅速轉變，2012年，威廉王子訪問索羅門群島由半裸黑人抬著轎子高高舉起的景象，如今已不可能再現。

我們正在見證一個時代的變化。澳洲1999年公投，拒絕建立共和國，但共和主義得到工黨、綠黨和自由黨的正式支持。一般預測澳洲在英女王過世後將會成為共和國；紐西蘭的民意調查顯示，70%的選民希望讓女王繼續擔任國家元首，但如果查爾斯成為國王，將下降到 50%。上個月在加拿大進行的一項調查顯示，49%的加拿大人喜歡民選國家元首，僅21%願意保留君主制 。

受到抑制的共和主義，在英女王駕崩後可能會爆發，大英國協的存在也將受到挑戰。威廉和凱特在加勒比海的表現中規中矩，只是，時不我予。