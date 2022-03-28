春節過後，疫情沒有爆發，好多人以為天下就要太平了，沒想到近日Omicron新增案例從個位數暴增到兩位數，27日高達83例，嚇壞不少人。

這幾天接連在嘉義、高雄、新北、基隆與台東出現群聚事件，原因可能有二：一是入境檢疫縮短成10天使得病毒滲漏增加，二是疫情平穩導致防疫鬆懈。不管原因為何，其結果就是Rt值從原本低於1跳到現在的2以上。在這些群聚裡最讓人擔心的當然是基隆，因為牽涉了小吃店、警察局與學校等單位，形成了一個比較複雜的群聚事件。

從基隆30多例確診關聯圖來看，最早發病是案22731，在3月18日就出現症狀，後來傳給同住友人案22690與同住高中生案22735，而案22690涉足小吃店，又傳給小吃店員工、來消費的警察及其他顧客，形成第二圈感染，接下來警察又傳給警局同仁，而高中生傳給同學，形成第三圈感染。從警察與學生感染人數來看，很可能目前已傳到了第四圈，而這也符合從18日起算的時間長度。

基因定序顯示基隆小吃店群聚病毒株可能來自越南，這是因為目前境外移入以東南亞居多，然而從最早案例的發病時間來看，應非被檢疫10天新制入境案例所傳染。接下來應確認南北其他群聚的基因定序，才能研判到底縮短成檢疫10天是否為群聚暴增的原因。從潛伏期來看，超過10天才發病的案例僅不到1%，照理說不至於造成明顯社區滲漏。

另一個疫情再起的更主要原因是防疫鬆懈，證據就是爆發了小吃店群聚。去年5月疫情的重災區就是小吃店，因為一來人員流動複雜，再者消費期間不只沒戴口罩，更因氣氛歡樂使得病毒散播更容易。至於警察集體染疫更是兩年疫情以來首次出現，顯見連防疫意識應不低的警察都鬆懈了，遑論一般民眾。從南北等地幾乎同時傳出群聚事件也可說明，好多人真的以為疫情就要結束，口罩漸漸可以脫下，聚會用餐、飲酒談笑都沒有危險了。

事實上因為Omicron BA.2變種的出現，歐美疫情已有回升的跡象，而香港與中國大陸的疫情更警惕台灣人不能太早鬆懈。香港這波疫情已死7000人，顯見Omicron絕非輕症，台灣如果疫情失控，每日新增上萬，雖然老人家疫苗施打比例高於香港，仍有百萬老年人未打疫苗，而只要死亡率如香港達1%至2%，那麼後果不是任何人可以承擔的。

雖然疫情呈現多點爆發，只要進行快速、地毯式的疫調，將所有接觸者匡列與隔離，仍可圍堵病毒去路。所謂「可容許幾十、上百例新增」是一種相當危險的論調，須知新增到一定程度，疫調吃緊，就容易縱放接觸者，而只要兩周沒有守住，就可能新增成千上萬，淪為下一個香港。

「早晚要解封」、「必須與病毒共存」更是錯誤概念，台灣既然守了兩年多，就要保持戰果，切莫為解封而解封，跟歐美一樣造成嚴重傷亡。如果國外疫情沒有緩解，或者可能造成社區大爆發，就該退回上一動，而非輕率解封。（作者為醫師）