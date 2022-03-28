面對台海情勢日益嚴峻，再加上俄烏戰爭中美國及北約各國僅提供武器給烏克蘭，讓國人開始意識到若台海有戰事，美軍不見得會派兵馳援，因而輿論聚焦在國軍目前的戰力，才發現除常備部隊外，4個月的「軍事訓練役」役男不但無法支援常備部隊作戰，甚至不堪教練，每梯次接訓以「不出事」為原則，實彈射擊還要搭陽傘、鋪地墊，小心呵護，因為役男若稍不如意就動輒申訴，甚至找民代關切，接訓幹部真是苦不堪言。

其實明眼人即知，兩岸和平紅利已經用罄，短期內也無回溫可能，美方大員不斷來台，除不忘推銷武器外，也對蔡政府的國防預算編列不足與近乎兒戲的軍事訓練役表達憂心的看法，並質疑台灣自我防衛決心不足。國防部一方面增購武器、加強訓練，也真正願意面對軍事訓練役結訓的役男難以支持地面部隊「常備打擊、後備守土」的戰術構想，國防部提出後備教召改革，號稱「史上最強教召」正如火如荼的展開，堪稱戰力不足的「補救教學」，但若是平常功課好何需補習？

兵役延長問題去年國安會與國防部就開始研究，國防院也去民進黨中央提報過相關議題，再加上俄烏戰爭的影響，民調高達8成同意適度延長。根據媒體報導，役期可能會延長至1年，但總統府與國防部立即否認，並聲稱「正在蒐整意見、尚未定論」，但基於美方壓力與自身戰備需求，役期延長確實有討論空間，尤其未來少子化的影響，國軍募兵基數只會越來越少，還要跟福利待遇比國軍好的警、消、海巡搶人，能募到的兵素質可想而知。

蔡總統也知道國軍的困難，但始終不願鬆口，縱然她沒有連任壓力，但是年底就是縣市長選舉，攸關年輕人及其家長的選票，不得不慎重，否則因此造成選舉失利，蔡總統說不定有提前跛腳的疑慮，政治風險太高，只好修理國防部長邱國正來表示她對本案的慎重。邱部長之前還在立法院侃侃而談如何延長兵役，如今也只好吞了這個啞巴虧。

延長兵役至1年看似容易，但軍方其實需要準備時間，尤其概算總兵力約增加5萬人，糧餉增加不算，近年來因為軍隊縮編，許多空置營地不是任其荒廢就是交給地方政府發展，屆時多出來的這些員額連住都成問題，幹部也要增編，是否回復義務役預官的考選，也必需考量；多出來的兵是以補充營的型態編在各主力部隊，還是自成一個單位也要研究。

另外，志願役人力也需要全面整合，國防部、各軍司令部共有上千名志願役的勤務人員，薪水不低，每日僅做打掃、送公文等行政工作，這些兵員應該撥到部隊去重新習得專長，成為戰鬥部隊一員，勤務可由義務役或替代役來擔任，志願役就應該到部隊去發展，擇優再去高司單位歷練，才是部隊的常態。

台灣地狹人稠，國軍訓場本已不足，每次重大演訓前，都還要派高級幹部去「敦親睦鄰」，以取得地方諒解，戰機起飛、火炮射擊民眾嫌吵，演訓起來綁手綁腳，增兵若沒有適合場地訓練，到時候作戰單位士兵又去收洋蔥、掃馬路，成為廉價勞力，豈不本末倒置。

為了國安，延長兵役的計畫應讓軍方基於專業來評估，政府高層不應施加政治或選舉的壓力，而讓國防部有苦難言。（作者為退伍軍官）