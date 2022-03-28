陸委會主委邱太三有沒有說「兩岸應該互相承認主權」？真相迷茫，兩岸輿論都把這筆帳算到他頭上。邱太三的相關發言是在3月23日立法院內政委員會上，但他並沒有說「互相承認主權」。他說的是：「如果維護中華民國主權不算台獨的話…，我們跟大陸做任何協商或談判時，會是一個比較好的基本條件。」

邱太三的說法隨即被藍營指為「向前總統馬英九的『兩岸互不承認主權』靠攏」，為了與馬英九區隔，邱太三便加了些補充說法，他說：「和馬英九主張不太一樣，國民黨在面對中國時，應該要大膽堅持中華民國主權，而不是互不承認主權。」接下來陸委會官員以不具名方式提供中央社進一步解釋：「馬前總統的說法『互不承認主權、互不否認治權』已不足，應『互相承認主權』。」

邱太三沒有講出「兩岸應該互相承認主權」，這句話也不算是陸委會的正式表態，因為陸委會沒有對此發新聞聲明，亦不見於官方網站。「互相承認主權」的說法，民進黨政府各單位無任何呼應，因此這不算是民進黨的新立場。

「互相承認主權」的說法，是陸委會某官員沒抓準尺寸所以民進黨不敢背書？或可能是故意釋出以測風向？若是測風向，應要經過周密討論程序，要有申論文字，不該只有短短幾字。

「互相承認主權」其實比前總統李登輝的「特殊國與國關係」（兩國論）更大膽，更向台獨靠攏。兩國論提出時，當時國民黨要員連戰、胡志強等皆擁護，時任陸委會主委蘇起表示：「兩岸關係不是內政關係」、「今後將不再使用『一個中國』等說法。」但後來政府藉著英文說帖，逐漸把兩國論的用詞與台獨區隔，兩國論定調為Two-State Theory，意味是「一個國家／民族（One Nation）下的兩個政府／國家機器」，留下了「『特殊的國與國關係』不是『國與國關係』」的詮釋空間。

今日的「互相承認主權」比起當年兩國論的最終版本，在主權議題上更靠近台獨。但台獨是中共對美國與台灣畫下的紅線，如同「反對兩岸任何一方單方面改變海峽現狀」是美國對台灣與大陸畫下的紅線。台灣無能爭取自主空間，只能聽命於大陸與美國，此刻陸委會與政府其他部門不敢繼續表態「互相承認主權」，顯然還是乖乖待在軌道裡。

儘管邱太三的「中華民國」，按照民進黨的定義，主權不涉及大陸，只限台澎，與國民黨的主張、中華民國的憲政規定不同，但他說「國民黨在面對中國時應該要大膽堅持中華民國主權」，值得參考。前總統馬英九執政時，他和時任陸委會主委賴幸媛多次講「中華民國是個主權獨立的國家」，更於國際場合宣稱。即便國民黨輸了政權，2016年時是新北市長的朱立倫也曾在備詢時，短短10分鐘內「中華民國是個主權獨立的國家」強調了4次。這些氣魄在2017年後，往來兩岸的多數藍營要員噤聲了，即便身在台灣時也少講，面對中共發言的逐漸強硬，藍營三大公九大老自以為失去了詮釋兩岸關係的空間，隨之退縮。

「中華民國是主權獨立的國家」非破壞兩岸關係的魔咒，馬英九時代的陸委會把印有這句話的文宣當作伴手禮，送給來台參加兩岸高層會談的貴賓。這句話是中華民國政府捍衛自身的基本立場，合憲、合法，也合理，因為當今憲政定義下的中華民國是台灣與「一中」的連結，沒有了中華民國，台灣要不就是北京政權定義下的一省，要不就是台獨。連大陸智庫面對中華民國都有「中華民國可愛論」、「超越主權思維」、「球體主權」等務實論調，比某些藍營大老更珍惜中華民國。

國民黨批判邱太三的聲明字字精彩，只可惜少說了：中華民國是個主權獨立的國家。（作者為倫敦大學伯貝克法律學校博士）