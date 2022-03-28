台北表演藝術中心3月起試營運，預計在7月啟用、8月正式開幕，如今將成為柯文哲市長任內政績，網軍開始針對造型做文章，用許多不堪入目的形容詞揶揄突出圓球造型。

這些「柯黑」瘋狂攻擊時卻不曉得，該設計是普立茲克建築獎得主荷蘭OMA建築師事務所雷姆·庫哈斯（Rem Koolhaas）與奧雷·舍人（Ole Scheeren） 所設計，而且於2008年時國際競圖決標，2012年開工，都在郝龍斌市長任內，柯文哲無法決定其造型設計，特殊的造型設計美醜如何見仁見智，但是確定的是，造成工程技術上極大的艱難挑戰。

柯文哲於2014年底勝選，就任台北市長後，台北表演藝術中心立即成為接到手上最大的燙手山芋，2015年時，工程進度嚴重落後，只進行不到一半，2016年11月，承包的理成營造更因此案宣告破產倒閉，丟下一句「北藝中心工程已超過我們施工專業範疇與財力負擔能力」。

當時工程情況極度混亂，完工到一半的工地馬上要面臨颱風季節考驗，與下包商的債務糾紛難解，欠款達1億5600萬。而工程要如何繼續？其他營造商都不想踏入別人已經蓋到一半，不知何處有「地雷」的案子。網路酸民以「腫瘤」嘲笑北藝中心的圓球，而當時的工程情況，其實才活脫脫是「腫瘤爆裂」，簡直不可收拾，更何況北藝中心的工程難度原本就相當高。

理成營造過去曾承建信義計畫區四棟新光三越百貨、艾麗酒店等建築，創辦人及董事長衣治凡是華航、亞化創辦人衣復恩之子，黨國時代曾與陳履安、黃任中、徐曉波並稱「四公子」，到老栽在北藝中心案上。當時營造界檢討此案以及許多工程爛尾與弊案原因，認為公共工程往往走最低價標是首禍，太過高估自身能力的廠商最低價得標後做到賠錢，就造成爛尾，而搶標到手後，以蓋到一半脅迫政府追加預算，就造成弊案。

柯文哲就任市長後，規定200萬元以上標案，若無市長專簽，不允許最低價標，只能採取最有利標，可說從根源防堵了這種爛尾事件再度發生。

然而，已經爛尾的北藝中心還是要收拾，當時連續流標，工程界都認為不可能收拾，但就如柯文哲常說的，為政就是「耐煩」兩字，捷運局逐步分標發包，最困難的波浪型玻璃外牆帷幕以及相關工程、內部裝潢工程分別發包復工，終於到2021年得以大體完成，如今能夠開始試營運。

如此辛苦收尾別人起建的案子，無法決定的設計特色美醜還要被算在自己頭上，真是何苦來哉，若是民進黨執政，大概就把衣治凡打為「黨國餘孽」，聲稱是大弊案，喊要拆除，最後卻擺著不管，讓納稅人的血汗錢全化為烏有，市產成為巨大垃圾。反正錯都在國民黨就好。

但柯文哲不可能這樣做，柯文哲過去在醫院時代，主掌外科加護病房，就是專門處理善後，拯救最困難狀況最糟的病人。當市長也是看到哪裡出問題，就往哪裡去。

如今不負責任的民進黨執政，整個國家就好像是北藝中心，民進黨當初選舉時喊出很多國際級的願景，把很多不搭嘎的概念拼裝在一起，執政後做到爛尾，一面高喊抗中保台，卻對中外貿依賴與日俱增，喊ECFA不能停；一面吹噓綠能，實際上卻捉襟見肘，導致規劃成依靠天然氣高達一半的危險地步；吹噓台積電護國神山，高喊台商回流，卻沒有規畫準備充足穩定的電力供應、工業區國土規劃，與勞動力的結構調整。

如今整個國家在國家戰略上，包括國防、外貿、能源、糧食、人口、國土規劃，都全面亂了調，蘇貞昌內閣因無能力國土規劃竟然乾脆喊出不用國土規劃，整個國家到處充滿未爆彈，有如北藝中心當初即將「腫瘤炸裂」，睿智的台灣人不妨捫心自問：誰能收拾這個局面，誰有那個耐心與傻勁願意搞定爛尾樓？若是交到只會喊口號的民進黨手中，結局又會是多麼悲劇呢？

（作者為民眾黨副秘書長）

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