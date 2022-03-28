最近一個月俄羅斯入侵烏克蘭的戰事佔據了全球新聞版面。俄烏同是斯拉夫民族，本是同根生，相煎何太急？戰爭至今，只有8個字可形容：手足相殘，人倫悲劇！

1400年前，當唐高袓李淵繼隋朝之後在長安建都，大約同時斯拉夫人也在基輔建都，是歐洲早期的民族形成，那時根本還沒有莫斯科。如果今天的烏克蘭和俄羅斯都共同延用「斯拉夫」這個稱呼，那麼後來認知上的錯亂根本不會發生。以血統倫理為基石，那麼政客就不易得逞。普丁和澤倫斯基的角色就不會那麼尖銳的對立。

基輔之於斯拉夫就好像長安之於中國，如果今天基輔要脫離千年來所依存的斯拉夫去投效北約軍事同盟，就好像長安要脫離中國，去投奔匈奴；又好像古都台南要脫離台灣，去投奔荷蘭人；更好像一個人的靈魂要脫離自己肉體到另外一個生命去藉屍還魂一樣，有著不可承受的撕裂和創痛。這就是戰爭的根源。

至於各種武器裝備的研發、生產、支援和各種立場的博弈較量都只有徒增更多的仇恨而已。 換言之，所謂俄羅斯和烏克蘭本就是一體兩面，同物之異相。如果俄羅斯和烏克蘭拋開斯拉夫民族的情感，埋下衝突的種子，戰爭隨時會爆發，就像現在一樣。

孔子說：「必也正名乎，名不正，則言不順，言不順則事不成。」兩岸關係亦然，如果像陸委會主委邱太三最近「兩岸互相承認主權」的主張，自然是打破現狀，難容於對方。如果均自視自己為中華民族的一分子，兩岸自然和諧。是故，「認同大我，和平共榮」不僅是俄烏也應該是海峽兩岸的最高指導原則。

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