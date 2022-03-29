在學校路遇一個女孩，被她清澈明媚的眼神所俘虜，你終於知道什麼是一見鍾情的感受。

這時候上去寫個紙條留自己微信顯然不太現實，那都是90後的玩法了，千禧一代的年輕人不吃這套，他們都喜歡把荷爾蒙散發到網路表白牆上。

如此甜美的空氣是你我共同呼吸過的存在，這一刻只能用「時空交集」來形容。愛情來得如此突然，唯一確信的是，兩個人因為成為了時空伴隨者而扯上了聯繫。

01

千里傳緣的表白牆

表白牆是當代大學四大發明之一，和暖水壺、打飯卡、快遞點、外賣券齊名（別問我為什麼有五個）。

只要一張圖片，一段文字，通過口口相傳的簡單辦法，就能找到你內心在意的那個TA。

這是一種只有在中華大地上才能誕生的魔法，發動校園關係進行一場千里尋親，有沒有結果另說，很多人在意的是這個過程。

如果你畫的不好也可以去學學建模，年輕人就喜歡各種卷，為了在「牆牆」上找到心愛人，不惜點開了陳叔叔家的建模速成廣告。

畫的不好也可以去學學建模。（網路圖片）

我知道很多同學沒有學習一門手藝的毅力，那麼不妨用淺顯易懂的語言文字，眾所周知的比喻手法來描述一番。

古有洛神賦「髣髴兮若輕雲之蔽月，飄颻兮若流風之迴雪」，今有「我在路上看到個姑娘，那氣質那配色，特別像冰晶節杖」。

這個例子告訴我們，除非你想找一個陪你排位坐牢的女朋友，不然沉迷遊戲的壞處實在多多。宅在宿舍會減少在校園拋頭露面的機會，連帶著降低了上表白牆的概率，還可能影響到原本正確的擇偶觀。

像這種能對著遊戲道具發情的人簡直萬里挑一，放武俠小說裡足足的「劍癡」、「武癡」，而在遊戲世界裡我們一般稱之為武器大師，憑著自己的技巧竟然想要征服遊戲裝備。

生活已是如此痛苦，有人卻想在痛苦之中尋求甜蜜，讓我等粗人只能用一句臥槽來形容。而表白牆的魅力在於此，上面很多東西甚至不能算求愛，只是一個勁的在潑灑青春。

不過想來也挺合理，畢竟我們的未來花朵前18年的人生和前景慘淡的遊戲圈也沒啥兩樣。該懂的東西，時候未到的時候一個都不需要你懂，等到了時候硬要讓你開花結果。

如果你硬件條件確實很好，實在不好意思拍下心儀帥哥/美女的倩影，光憑文字描述也未嘗不可。

誰也不知道對面是否和你一樣的想法，說不準就你看我、我看你，大家一起對上眼了呢？

這種無巧不成書的甜蜜故事，帶著中國式特色的羞澀曖昧，也符合傳統戀愛觀對兩人緣分的看法，能夠對旁觀單身狗帶來一頓暴擊。

02

雞零狗碎的萬能牆

表白牆的前身大概真的是一堵「牆」。早在QQ都沒有的前互聯網時代，很多高校都會有那麼幾堵空白的牆壁，每次要公佈些什麼消息、或者有通知下來，都會寫大字報貼在上面，類似古裝片裡貼皇榜，或是奇幻動畫裡的酒吧懸賞任務。

這幾堵牆就像是萬花筒一樣，大到學校的正牌通知，各個社團招新最新動向，小到失物招領、二手買賣、合租意向、招聘兼職之類的消息一應俱全，其實就是公告欄嘛，有些人也叫它「萬能牆」。

因為有不少青春萌動的男男女女也會在上面匿名表白，後來某些地方有了「表白牆」的說法。我就認識個80後的老哥，他跟我說上大學時候食堂和幾個宿舍的對面，整個學校人流最大的地方就有一堵牆在。

除了上面提到的生活消息之外，時不時還會有一些撕逼罵戰書，八卦造謠信之類，有時也會被貼類似電線桿子的重金求子、特殊服務廣告，每天都有人來清理，把非官方的雜七雜八內容鏟掉，刷掉。

很多時候他在食堂買了飯不在食堂坐著，就端著飯盆子一邊吃一邊看這些消息，等到牆上的大字報看完，基本飯也吃完了，既滿足食物的物質需求，也滿足八卦的精神需求，連報紙錢都省了。

當然，每個學校都有自己的具體情況。再後來慢慢的會上網的人多了，除了傳統的校內BBS以及百度貼吧以外，有段時間大學裡非常流行人人的校內網。

有個數據是2007年左右，人人的校內網開始覆蓋起全國各大高校，當時有2200所大學，超過1800萬的在校大學生用戶。

我不知道當時有多少人上大學之前都沒上過網，最後是靠著人人網找到了「失聯」的高中同學們。

網路上通知找人都越來越方便，現實裡的「萬能牆」也是在這個時候慢慢消失的，人們在互聯網上建起了自己的牆。

你會發現在表白牆的世界裡，並不只是恩恩愛愛，春情萌芽不過是四季的一角，大學生活的錦瑟年華還有秋冬色的苦惱和迷茫，也需一吐為快。

（太整活了，說得我也想看「給蚯蚓打結」的視頻）

你在山上看風景，看風景的人在更高的地方看你。倘若如某天，你突然在表白牆上看見自己了，尤其是那種照片不好看的。

或者自己忽然成了愛情的第三者、綠帽文學的苦主，結果話題一轉被攻擊腳臭……千萬不要迷茫，十有八九是舍友在搞鬼，回去揍一頓準沒錯。

在校花校草的評選中見到熟悉的身影也不用驚訝，人人都可以是孫笑川菜籃子，人人都願意把舍友惡搞成野獸前輩。

野獸先輩不行的話，蕭瑟仙貝也沒啥問題。

也有些表白牆的內容全是表白某某老師作業佈置的真特麼多，表白校舍外的野貓一到半夜騷叫，表白食堂大媽多抖一塊肉，表白兒子沒PY的廁所拉屎不沖水，表白自己外賣被偷之類的雞零狗碎事情。

人是社會性動物，有看八卦圍觀吃瓜的天性，哪怕你的事情再如何微不足道，發到牆上都能得到圍觀者的回應。

以至於後來表白牆表白反倒是其次，變成了各種貼舍友醜照、騷話整活、掛人撕逼、失物招領、出售學習資料的大雜燴。

比抖音還快手，比貼吧還微博，也算是給無聊的學習生活增加一點色彩。

一旦有什麼風吹草動、他人需要幫忙的事情，相信在正義青年們的熱情驅動下，很快就會一傳十、十傳百。

時過境遷，傳統的BBS早幾年就沒什麼人使用了，各種論壇普遍人氣下降嚴重，不用說百度貼吧這種。清華北大的貼吧早已經沒有本校師生的吧務，完全變成了來路不明的鼠鼠們和陰陽人的垃圾場。

其他大學的貼吧也要麼是賣東西的廣告貼，要麼是問考研專業好不好的貼子——大多是沒門路、不瞭解情況，萬般無奈之下才臨時起意想起去學校貼吧詢問的學生，多半也得不到什麼正經回答。

只有騰訊系活了下來，現在的校內圈子基本上圍繞在QQ群、微信群和表白牆三個地方（少數學校還留有相關的本校樹洞）。前兩者多是老師、班長帶頭建的，帶有一定的熟人社交屬性，說話多少有些顧忌。

而表白牆的存在基本需要本校學生口口相傳才知情，一般在QQ或者微信搜索如「XX大學表白牆」，添加好友，訪問它的QQ空間才行。個別大學的名字可能會不一樣，比如「愛XX」之類的簡稱。

之所以選擇QQ空間形式的表白牆比較多，也是因為大家都在使用，好方便聯繫，畢竟也不是所有人都用微博、知乎之類的APP。QQ也比較容易開小號，不像微信那般跟現實身份綁定。

作為現實的B面，表白牆有著一定的匿名樹洞性質，只不過內容聚焦在學校生活上，和現在微博的各種接投稿的BOT差不多，起著承受秘密私事，為那些不方便告訴身邊人的情緒尋求發洩的作用。

03

宣洩情緒的窗口

然而表白牆、萬能牆、全能牆……不管叫什麼名字的「牆」現在已經成為了一門流量生意。大學高校本身是一個擁有巨大流量的地方，加的人越多，就越有流量，有流量就能夠接廣告變現，所以學校表白牆這個位置就有很多人去爭。

如何判斷一個學校能夠變現的流量大不大，去網上搜下相關的「表白牆」關鍵詞就懂了。假如你去百度沒有發現你們學校的表白牆，那麼恭喜你說明能夠變現的流量太少，或者說學校不出名。

如果一下子搜出來好幾個，有真有假那麼要當心了。除了有些畢業的學姐學長之外繼續運營之外，還有不少人跨校跑到別的學校去做表白牆的。

本校表白牆不是本校學生做的，搞不搞笑？每年一到新學期，各種「表白牆」就會慇勤地接待大一的學弟學妹，出沒在學校群裡渾水摸魚，恨不得所有新生都來加他好友。

從性質上來將，這種商業化的「表白牆」們已經偏離了最初服務學生的目的，他們不是什麼深藏身與名的知心樹洞，反而是迫不及待去曝光自己的投機團體，逐漸讓表白牆變成一種……

憑著匿名就可以隨意宣洩情緒的窗口，中國版的賽博4chan。

我不想評價這種變化到底好不好，現實是表白牆也早已經過了流量巔峰期，同樣在慢慢走下坡路。

而隨著QQ空間的衰落，很多00後的大學生已經不會去使用「表白牆」了，那麼他們如何滿足姻緣需求呢？

——打開B站搜索「求偶」，你會打開全新的世界。

特別是B站這種青年社區，這些年還組建了一個「校友圈」的功能，雖然注意到的人可能不多，但也算一種時代趨勢。

越來越多的千禧一代相親交友從圖文走向視頻的形式，誰知道以後這幫天之驕子的高校學子們還會玩出什麼花樣呢……（茱莉亞P）

（本文來源：「BB姬」公眾號）