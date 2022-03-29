前一陣子與同在中華民國海軍服役的舅舅閒聊，竟然不經意地打開了他塵封50年的記憶庫，將早已走入歷史的咸陽軍艦重新帶回了我倆的視野。

話說中華民國海軍經歷八年抗日戰爭的摧殘，戰力僅剩長江和珠江流域內殘存的數艘淺水炮艇，整個海軍編制也萎縮成魚雷艇隊、江防布雷隊、和移師陸地的岸基炮隊，可謂瀕臨全軍覆沒的窘狀。抗戰勝利後到1940年代末，從美國接回的6艘太字號護航驅逐艦（太康、太平、太和、太倉、太湖，太昭），和數艘堪用的日本戰後賠償軍艦：丹陽艦和信陽艦等，再加上一些美援的永字號炮艦或掃雷艦、登陸艦艇和輔助艦支，（除卻叛變投共的英國制重慶號巡洋艦，和英國租借後又收回的靈甫號護航驅逐艦），中華民國海軍得以重新鳴笛出發，在東亞海域開創一片天空。

邁入1950年代，當時蘇聯對中共解放軍海軍提供了鞍山艦、撫順艦、長春艦、太原艦，號稱「四大金剛」的4艘驅逐艦，是時為維持台海海面上的優勢，美國海軍乃轉手噸位更大火力更強的4艘陽字號驅逐艦，是為洛陽艦（DD-14）、漢陽艦（DD-15）、咸陽艦（DD-16）、和南陽艦（DD-17）給中華民國，這4艘「超級巨星」頓時成為國府海軍新寵。在1967年以後開始陸續有更多陽字號驅逐艦加入國軍海軍序列之前的歲月，所有重要的任務，無論是作為領袖的座艦、出國訪問友邦、跨海宣慰僑胞、參加聯合演習等，都少不了這4艘王牌戰艦的身影。

四艦之一的咸陽軍艦（DD-16），於1942年初在美國海軍成軍服役，第二次世界大戰期間分別在歐亞戰場均有建樹，1955年在美國東海岸移交給中華民國海軍使用。首任艦長陳慶坤上校（後以海軍中將軍銜退伍），為海軍傳奇人物，他在1949年4月國共內戰中，以永嘉艦少校艦長的身份，主動帶領十多艘軍艦冒險自南京起錨，從已經為解放軍控制的長江下游江陰水道，衝出解放軍兩岸炮擊的彈幕突圍成功，從而獲得最高榮譽的青天白日勳章一枚，可見海軍對咸陽軍艦的重視程度。

咸陽艦自船舷發射魚雷之影像（圖文：劉良昇／作者舅舅提供）

豈料，咸陽艦自美國返回中華民國途中，曾短暫停留巴拉馬，在離港之際，竟然因為當地領港人員的疏忽，與他船碰撞致艦尾受損，乃直接前往美國西海岸加州修復後再返國。沒想到回到台灣以後，又發生了兩次撞船事件，成為海軍有名的「凶船」，而艦艇官兵則以「公羊艦」的外號來自我解嘲，殊不知咸陽艦在中華民國海軍的「水土不服」，最後竟釀成她意外觸礁提早報廢的最終宿命。

舅舅自海洋大學輪機系畢業後，和同班同學胡僑華叔叔一道在同一條商船上實習，完畢後竟更有緣同時分發到中華民國海軍咸陽艦，履行為期一年的預備軍官役，胡為少尉損管員，舅舅則是少尉輪機員。報到之際恰逢咸陽艦在船塢內大修，舅舅趁此良機把艦上的各項設備管路徹徹底底地學習研究。時為1969年，正是海軍接收更多的陽字號驅逐艦，擴大陣容的黃金時期，咸陽艦編制內的輪機官徐堪少校已前往美國接艦，所以輪機長馮英中校指派舅舅以預官少尉代理少校輪機官的勤務，與72位艙底好漢在4個機艙內，執行例行任務。

1970年5月，咸陽艦與僚艦在馬祖外海進行反潛訓練完成後，指揮官臨時改變航道，誤入暗礁區，縱然稍後旗艦以旗號通知要求咸陽艦緊急閃避，但為時已晚，只聽到一聲轟然巨響，整艘軍艦就像跳躍一般，撞擊到暗礁之上。該艦所擁有的兩根直徑近30厘米，且各輸出25000馬力的螺旋槳鋼質軸承頃刻間完全斷掉了一根。

此外，聲納及艙底也撞凹導致嚴重受損，而且前鍋爐艙和前透平機艙因底部撞裂而迅速進水，艙底配置的往復泵浦來不及將急速湧入的海水抽出，這可是舅舅首次面臨損壞管制緊急作業的挑戰。在現場與前鍋爐艙主管楊鍾明上士，和前蒸汽透平機艙主管穆國光上士商議後，舅舅決定違反損壞管制隔離艙間的原則，反而將前鍋爐艙與前蒸汽透平機艙交連起來，藉打開透平機艙的Bilge Valve，利用交連到復水器的大泵，將湧入艦身的巨量海水緊急抽出，有效控制了進水受損的範圍，也免除了一旦海水進入爐火高溫區，有產生爆炸的顧慮（水遇高溫瞬間體積膨脹52倍，效力等同炸彈爆炸）。如此權宜安排使得受損後的咸陽艦，依然可以在一個螺旋槳的運轉下，慢速駛回澎湖海軍基地。

這次重大意外事件，縱然舅舅因忠於職守，臨機應變得宜，獲得記功一次的獎勵。即便時任艦長李正坤上校是一位勇於任事，治軍嚴明，學經歷極優的海軍明日之星，原本在演訓後李艦長就要調往他職占少將編缺等待晉陞。然而李艦長在艦橋上取代副長胡樹桐中校的位置親自指揮，卻因支隊指揮官下令要求臨時變換航道，意外衍生出觸礁事故被送入了軍事法庭，最後被判刑入獄十年。

至於嚴重損毀的咸陽艦，經評估後被認為修復的費用過高，於1972年正式除役。據說稍後咸陽艦艦體曾略微改裝，在電影「海軍突擊隊」中充作侵華日軍的旗艦出雲艦之用，並在電影鏡頭前爆破（我幼時曾觀看此片，劇情為抗日戰爭初期，海軍突擊隊員和上海愛國幫派人士，混入靠岸泊港的日本出雲艦彈藥艙內，引爆出雲艦。縱然爆破場面壯觀，但與史實嚴重不符），最終解體將廢材出售。

作者舅舅（右）與陳法河士官長（左）於咸陽艦上合影（圖文：劉良昇／作者舅舅提供）

舅舅還分享一件祕辛，眾所周知咸陽艦的船身設計原本不佳造成船體重心本來就偏高，其同型的姐妹艦曾在太平洋上有翻船的記錄。加以由於老艦身搭配新型的先進雷達桅桿，使得船身上層結構的重量更為增加，連帶將重心上移，愈發加劇航行時不穩定的變因。1969年9月和10月之交，佛勞西颱風（Typhoon Flossie）襲擾台灣周邊海域時，咸陽艦正在海中執勤。為了避免狂風巨浪將咸陽艦吹翻，造成嚴重海難事故，艦員們除了全力使用壓艙水之外，舅舅和李艦長還商議將船上已用罄之空的柴油油艙，注入更多的海水來增強船身底部的配重，這多賴舅舅對軍艦上管線的熟稔，親自領導同僚，才能夠將空柴油艙和其他的柴油艙以閥門有效阻絕，好確實分隔海水和柴油燃料。同時李正坤艦長勇於負責，支持部屬執行正確作為的態度，反讓舅舅在追憶此事時，對李艦長的遭遇有了更多的傷感與不平！

半個世紀前舅舅在海軍咸陽艦服勤時，艦上海軍官兵將乘風破浪，同舟共濟的精神高度發揚，始能化險為夷。固然咸陽軍艦在中華民國海軍內的遭遇算是「命運多舛」，但是那群同舟一命，忠於職守的袍澤們，諸如李正坤艦長、馮英輪機長、陳漢權輔導長、張正陽損管官、徐國海戰情官、陳法河士官長、後機艙的賈上士、後爐艙的曹中士等，他們執著專注的臉龐仍然鮮活地保存於舅舅的腦海中。也在此借文章之末，向維護台海和平的陸海空三軍官兵致敬！

（作者現居美國德州休斯頓市）

【劉良昇專欄每周二刊出】