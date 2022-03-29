美國和菲律賓從3月28日至4月8日止，以反制中國將南海軍事化為目標，一連12天在呂宋島舉行「肩並肩2022」（Balikatan 2022）聯合軍事演習行動，9萬噸的遠征移動基地艦「米格爾基斯號」將與「林肯號」航母打擊群會合，劍指中國的意圖非常明確。

「肩並肩」聯合軍事演習是美菲兩國自1991年以來最重要的聯合軍演，這次更有約5100名美軍官兵和3800名菲律賓軍人參加演訓，號稱是兩國近30年來最大規模的聯合軍演，美菲兩軍將在演習期間於海上安全、兩棲作戰、城市作戰、航空作戰、實彈訓練以及反恐、人道主義救災等領域展開共同訓練。

此次演習是菲律賓總統杜特蒂在去年宣布恢復美菲「軍隊互訪協定」（Visiting Forces Agreement, VFA）後，針對多次抗議中國在南海和菲國航道水域日趨頻繁的活動卻未獲回應所致，象徵中菲兩國緊張關係的進一步升級，故菲國方面將此次演習稱為美菲兩國加強合作、相互承諾、促進集體安全的舉動。

而對於美國而言，美菲聯盟是美國試圖建立起「印太版北約」的關鍵，是美國鞏固「制中」圍堵圈、維繫由美國所領導建立的那套「基於規則的國際秩序」不可或缺的一環，藉由此次演訓來增加美菲官兵之間的互通性，以擴展和推進雙方共同的戰術與技術，從而增強共同應對現實挑戰的能力便顯得非常重要。

美軍印太司令部司令阿基里諾（John C. Aquilino）將軍日前便指出，中國在南海建造的人工島礁中，至少有三座已完全軍事化，共軍在島上部署反艦和防空飛彈、戰機、雷射與電波干擾設備等武裝系統，已威脅到在周邊地區海空域活動的所有國家。

事實上，美國在南海的動作向來可以說是「惦惦吃三碗公」，就在3月21日，隸屬美國第7艦隊第11兩棲中隊的遠征移動基地艦「米格爾基斯號」才被發現與一艘柏克級飛彈驅逐艦一同於南海巴士海峽西南方航行，這是該艦自去年10月部署至西太平洋地區以來首次進入南海。

「米格爾基斯號」是美國海軍部署的三艘遠征移動基地艦之一，排水量高達9萬多噸，由於這種大型遠征艦原是設計於高威脅環境下和對手進行高強度衝突之用，因此，儘管美國國防部尚未就此項行動發布任何消息，但美軍此舉無疑被認為是試圖對中國展示威懾力量的動作。

無獨有偶，隸屬於美國海軍航母第3打擊群的航空母艦「林肯號」也在3月22日進入南海，並訪問了菲律賓、對馬尼拉進行「港口訪問」，意在彰顯美國海軍的全球威懾能力，除加強國家間的夥伴關係、確保「航行和進出的自由」外，並與相關目標國家繼續保護集體利益、加強安全以維護共同價值觀。

「林肯號」航艦打擊群包括導向飛彈巡洋艦莫比灣號（USS Mobile Bay）、海軍第9艦載機聯隊（Carrier Air Wing Nine），以及導向飛彈驅逐艦費茲傑羅號（USS Fitzgerald）、格瑞德里號（USS Gridley）、桑普森號（USS Sampson）和斯普魯恩斯號（USS Spruance）。

第9艦載機聯隊有8個中隊，除了3個飛F/A-18E超級大黃蜂（Super Hornet）的戰鬥機中隊、還有飛EA-18G「咆哮者」（EA-18G Growler）、E-2「鷹眼」（Hawkeyes）、MH-60S騎士鷹（Knight Hawks）直升機、MH-60R海鷹（Sea Hawks）直升機，以及飛F-35C閃電II（Lightning II）聯合攻擊戰鬥機的第314陸戰隊戰鬥機攻擊中隊。

先前報導指出，綽號為「黑騎士」（Black Knights）的第314陸戰隊戰鬥機攻擊中隊是第一個過渡到F-35C戰機的陸戰隊單位，在F/A-18C大黃蜂於2020年底退休後取得F-35C戰機，於去年7月正式達到全面作戰能力。而美國與菲律賓軍方3月28日起，在菲律賓呂宋島舉行為期12日的演習，雙方共派出接近9000名士兵參與，為雙方最大規模的軍演。

過去兩年的美菲年度聯合軍事演習「肩並肩」（Balikatan），因新冠疫情取消或縮減規模。菲軍在首都馬尼拉的開幕儀式中稱，演習反映兩國加深同盟關係，而美軍亦指出，雙方軍隊間的友誼及信任，促成各範疇軍事行動的成功。

今年的演習涵蓋海上安全、兩棲作戰、實彈射擊、反恐、人道救援及救災訓練，聚焦於南海的潛在衝突上，而中國宣稱擁有南海主權。可見俄烏戰火未歇，美國已經在南海撩撥新的火藥味，這就讓世界更不得安寧了。

（作者為國立聯合大學助理教授，台灣國際戰略學會研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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