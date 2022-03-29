高齡79歲的拜登總統，風塵僕僕，先飛到布魯塞爾出席北約、G7和歐盟峰會，商討因應俄烏戰爭事宜。接著，跑到波蘭首都華沙的國家體育館探視烏克蘭難民，又到波烏邊界的美軍營房，和美軍將士共享披薩，還在華沙發表演說，慷慨激昂地說:不能讓普丁繼續掌權!

拜登探訪難民營後難以抑制情緒，痛罵普亭是「劊子手」。他抱起一名烏克蘭女孩，說是讓他想起自己的孫女兒，然後深情地說:「我不會講烏克蘭語，但我想送她回家」。

拜登痛罵普丁是「劊子手」，似乎完全不記得美國在伊拉克、敘利亞、阿富汗屠殺了多少與美國毫無冤仇、手無寸鐵的婦孺老翁。如果說，普丁是劊子手，那麼，美國前總統布希、歐巴馬都應該榮登「超級劊子手」的榜單!就連拜登，也難脫劊子手的標籤。因為，拜登倉皇撤軍阿富汗的決策，迫使成千上萬的阿富汗人民身陷絕境，喪命故國。

拜登脫稿演出，說不能讓普丁繼續掌權後，白宮緊張，頻頻解釋，國務卿布林肯則說，美國並無替換俄國政權的策略。考諸二戰後美國在全球後進開發國家從事陰謀政變的歷史，拜登的脫稿演出，不過是脫口說出美國霸權思維不能說的秘密罷了!霸權思維的秘密無他，逆我者亡而已矣!

拜登真想締造和平，何必在乎自己會不會說烏克蘭語?與其流著鱷魚眼淚，抱著烏克蘭小女孩，說甚麼想送她回家，何不就抱起小女孩，帶著大批國際媒體，昂然地走進烏克蘭，走進基輔，要求與普丁對話?勇敢的拜登，走入戰場，走向烽火，俄軍敢不停火?誰還敢疑美、嘲美?

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