鏡電視申設一波三折，不，說是百迴千折也不為過。最新消息是董監改選由鄭優出任董事長，4月1日愚人節走馬上任。這齣「愚人」大戲歷經NCC要求補件30次、1個月換4個董事長皆不足為奇，正常民主國家媒體貴為第四權，電視台要關台、要開台，卻鬧得滿城風雨、烏煙瘴氣，背後盛傳有藏鏡人操弄，更是蔚為奇觀。鏡電視，已非明鏡，卻足以照妖。

鏡電視競逐這張電視新聞台執照，實力還真不是普通雄厚。論財力有南霸天高雄陳田錨家族做後盾，陳建平擔任過國民黨立委、前大眾銀行、萬眾有線電視董事長，更與英系的高雄市長陳其邁稱兄道弟、藍綠通吃、錢絕不是問題。論新聞專業則請出了傳播界大老、公視前董事、政大新聞系兼任教授翁秀琪擔任該台「外部公評人」，能端出這麼澎湃的滿漢全席，外界又能怎麼說嘴？

可奇怪的是，有傳播界大老翁秀琪教授坐鎮，董事長陳建平卻被以干涉新聞專業轟下台，當翁秀琪是透明人嗎？深諳政治眉角箇中三味的陳建平退出董事會卻是說：政商勢力太複雜，不玩了。這權鬥手法一山還比一山高啊，怎麼看這齣鏡電視大戲都非一般般。

當外界指英系洪耀福就是背後操盤的那隻手，他雲淡風清說自己是「民間人士」。蔡總統這般重用洪耀福這位「民間人士」肩負歷次選舉操盤手，果然應驗「高手在民間」這句話，卻直把當年推動黨政軍退出媒體的人全當傻瓜了！

2019年4月NCC主委詹婷怡「被辭職」，民進黨政府層峰辦公室2020年5月16日「被駭」，流出「殺中天」密令，同年11月被撤照，一路以來NCC主委陳耀祥就不遺餘力護航鏡電視，按劇本演出，只是沒想到董事長過場的安排出亂子，裴偉、陳建平、李永豐、楊雅喆、鄭優，一個換過一個，徹底掀開民進黨媒體的魔戒奇觀，民進黨雙標又一樁，當初誰說董事長干涉新聞專業該鍘？又是誰說黨政軍退出媒體？大家笑了吧。

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