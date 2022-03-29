義務役士兵依專業需求，大致上可分「技術兵」與「一般兵」兩種。

技術兵包含海軍、空軍的大部分，以及陸軍的少部分，他們必須學習複雜裝備的操作、保養、故障排除。當年我從官校畢業，海軍艦艇兵役期為3年，通常1年才能進入狀況，2年以後成熟，第3年可獨當一面。至於一般兵，基本上跑得快、跳得高、手榴彈扔得遠，熟悉槍枝射擊與可攜式武器使用，就能夠成為一名合格的戰鬥兵。

針對技術兵，役期1年也不夠。可是一般兵，假如能排除與訓練無關的干擾，4個月就夠了。

現今部隊有多少與訓練無關的干擾？以海軍艦艇為例，每週休假兩天、週四莒光日，單是這兩項就占了每週七天的三天，其餘時間還可能要應付軍歌比賽、開會、週會、公差、裝備保養校閱、人員服裝校閱、上級單位檢查、開放參觀、高級長官蒞艦等的準備工作，假如能計算士兵用於訓練的時間，比例鐵定低到嚇人！

部隊能否排除這些與訓練無關的工作？只要待過軍中，會清楚沒有可能。因此將兵役延長1年，讓役男下部隊，最終實際「受訓」的時間必短於4個月。為何不將他們留在訓練中心，全程針對可能面對的戰時任務給予專精訓練？盡量減少甚至排除不必要的活動，例如週會、出公差、唱軍歌、基本教練、莒拳、刺槍術、政治教育、長跑、游泳……，不是說這些訓練不重要，而是短短的4個月能夠達到什麼效果？樣樣都學的結果，不就是樣樣無學？

4個月役期，能夠應付未來的戰爭嗎？

技術兵必須依賴志願役。萬一爆發戰爭，緊急召回一、兩年內退伍的官士兵，回原單位補足現役缺額。之後隨著戰況進行，高價載台例如戰機、戰艦、飛彈，只會越打越少，因而技術兵的需求也就越來越少。至於一般兵，只要召回三、四年內退伍的志願役，擴編至現役部隊編制的120% ~ 130%，隨著部隊越打越少，也應可滿足戰時所需。

當然，前述現役部隊與對岸相比是小巫見大巫。但別忘了台灣還有兩百餘萬後備部隊。日前總統赴陸軍教召部隊視導，訓話時指示：目前當務之急是強化後備制度，落實「常備一體」！

看到「常備一體」，我的感覺是夢幻般的「戰鬥文藝」。須知現役就是現役，後備就是後備，期望後備使用現役淘汰的老舊裝備，經過短暫訓練便能發揮現役戰力，那還需要現役部隊做什麼？

針對後備部隊的運用，較可行的作法如下：

一、 補充現役部隊：如前述原則，這部分約需4、5萬人。

二、 成立後備旅：志願役退伍8年之內，義務役退伍4年之內，總數約2、30萬人，基本上配發可攜式武器執行「次要任務」。

三、 維護社會穩定：對於「國家認同」不一的社會，戰時可能掀起的內部動亂，嚴重性不會低於外患。扣除前述1、2項所需，其餘後備部隊全數投入地方消防、救災、交通維護、反暴動、後方戰鬥支援等工作。

現代戰爭講究高科技，以人數取勝的人海戰術早已成為歷史。倘若遭遇戰爭，想要發揮整體戰力，除了「常備分立」的原則，動員方式更是成敗關鍵。須知戰時的環境十分惡劣，好比斷電、斷水，通訊與交通阻斷，駭客橫行，網路充斥假新聞，人心惶惶……，若這時才展開後備動員，再分別通知每個人何時到哪裡報到，成功率有多少？

較理想的方式是「預先規劃」，一旦政府發布動員令，無須個別通知，所有人都清楚自己在時限內要到哪裡報到。如此一來，戰火爆發的第一時間，現役部隊可擴編至15萬人，乙種部隊2、30萬人，若還有藏身在住處打游擊戰的4、5萬人，中共武統會是容易的任務嗎？

役男役期需要多久，重點在如何用、如何訓？果真後備動員依本文建議，役男能夠排除與訓練無關的干擾，讓他們專精於戰時所需技能，4個月的時間，夠了。常備一體，兩百餘萬後備部隊，遑論全副武裝上戰場，單單是每人發一把槍，每天把這群人餵飽，國防部就力有未逮。（作者為海軍前艦長）

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