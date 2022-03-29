距離今年九合一選舉只有半年多了，各政黨提名人選也正陸續出爐，台灣基進作爲略有存在感的政黨中最爲「台派」的政黨，當然也不可能缺席。早在2016年，民進黨便牽頭提出了「進步大聯盟」一詞，並且在接下來的選舉中屢次使用類似話術，幫助合作的小黨獲取席位。以時代力量和台灣基進爲代表的若干小黨也樂於接受這一説法，並且將民進黨的「進步價值」全盤搬來，從性別、社會到兩岸等所有議題都按照民進黨的意志執行。

近幾年來，時代力量似乎意識到了如此的「進步」是有問題的，並且嘗試走出了自己的路——這在去年四大公投「三好一壞」的表態中得到了體現。基進按理説應該是比時代力量更加「進步」的政黨，畢竟台灣基進曾經有過不止一次改名，但是每次都離不開兩個字——基進。這兩個字按照他們的解釋，是「開闢出一條基本又進步的側翼道路」之意，因此他們無論如何也要堅守「進步」這塊招牌。然而，台灣基進真的「進步」嗎？

先看看台灣基進的基本盤地區高雄吧。此次九合一台灣基進暫時擬定在高雄提名七人參選市議員，如無意外的話，恐怕會是兩大黨以外在高雄提名最多議員候選人的政黨。同樣地，台灣基進此次也同樣以「進步」爲口號，3月18日還在高雄市議會門口打著「議會七不，高雄進步，議會健康，基進守護！」的旗號進行示威。這所謂「七不」的内容無非是不可假公濟私之類，乍看上去也沒什麽問題，但基進候選人在示威時口中説的又是些什麽呢？張博洋也好，楊佩樺也罷，這些參選人無一例外全在指責國民黨議員如何違反「七不」，可見這才是他們的真實目的。

如此一來，基進所要的「高雄進步，議會健康」到底是什麽也就真相大白了：只要國民黨從議會消失，高雄便能「進步」了。你可能認爲我的説法有些危言聳聽，但是看看台灣基進網站上的描述吧：「國民黨作為壓迫這塊土地的威權象徵，必須裂解、最小化，經過徹底的轉型正義，不然沒有參政的資格」。這個主張非常激進，即使是民進黨人聽完之後恐怕也很難說贊同，所以台灣基進也就只能從一些細微末節上説什麽「七不」，以達到攻擊國民黨的目的。

筆者並不是說國民黨攻擊不得，但台灣基進所追求的到底是怎樣的進步？台灣基進是否真的在追求這些，還是醉翁之意不在酒呢？

答案其實是很顯而易見的。大家都知道台灣基進有多麽熱愛川普，但是川普跟台灣基進宣稱的進步價值毫無瓜葛，這一點筆者在《台灣基進的僞裝與幻想》一文中早已指出。尤其在性別議題上，台灣基進所支持的同婚等等川普全部堅決反對，其態度之堅決舉世聞名——畢竟正是在其代表共和黨競選的時候，共和黨幾乎無異議地通過了有史以來「最為反同」的黨綱！

除此以外，台灣基進關心的氣候變遷等議題川普也毫不在意。台灣基進啊，進步價值呢？性別議題和氣候議題都是全球性議題，台灣基進也絕非不關心國際局勢——近日來他們對烏克蘭的高强度關注便是例證。然而川普一再突破所謂「進步」的底線之時，台灣基進卻只能顧左右而言他。民進黨是執政黨，可能確實不方便批評以免影響雙方關係，但台灣基進呢？你們是台灣的在野黨，卻連美國的總統都不敢批評——甚至還大力支持？

事實上，台灣基進的「進步」從來都是假的。讓我們回顧一則舊聞，在2016年的時候，基進黨如何評價公投？他們當時認爲直接用簡單多數決，並且應該打破國民黨設下的「大選綁公投」迷思，讓公投案皆能在重大選舉時共同舉辦。可以説他們的主張比民進黨還要「進步」，看看，連門檻都不復存在了！

然而當民進黨轉向之後，基進黨也一起轉向了——他們又想出了無數理由否定公投綁大選的合理性，甚至連「親中勢力有機可趁」這種話都出來了。只是筆者仍然好奇，爲何國民黨當年反對公投綁大選叫「國民黨設下的迷思」，民進黨反對就是進步的體現呢？可見基進黨根本是爲了反對國民黨而反對，正所謂欲加之罪，何患無辭！

話題回到近日的基進黨。九合一是地方選舉，基進黨提名的也基本都是縣市議員。但基進黨能在地方做什麽？他們最擅長的無非就是所謂的「抗中保台」，除此以外還能再做些什麽呢？至於這最新推出的「七不」，就和基進黨網站上那些主張一樣，文字上都沒問題，有誰會反對？但落實到實踐中，和基進黨又有什麽關係呢？

是時候揭開台灣基進這所謂「進步」的畫皮了！這種畫皮最危險的地方在於，它們會抹除議題本身的内容與影響，讓人們失去對議題的關切乃至產生一種盲從。比如説能源等議題實際上是相當複雜的問題，尤其是台灣目前的政策還不完善，民意也無共識可言。然而基進黨卻直接將其與其他諸多議題打包，號爲「進步」——彷彿你只要不按照他們的想法去做，便是「不進步」了！

當然這不是台灣基進一家的問題，畢竟始作俑者是民進黨。但正如前文所述，其他政黨無論時代力量還是綠黨，大都能多少走出不同於民進黨的「進步」道路，這意味著對議題本身的關切仍然是有可能的。然而台灣基進令人愕然的挺川力度、公投的「四個不同意」表態以及打著「七不」旗號炮轟國民黨的行爲，意味著他們根本不關心議題，僅關心護航而已。

藍綠議題向來都會綁架其他議題，台灣基進之所以能從諸多小黨中殺出血路也是因爲其在這一問題上「綠得發黑」。但在藍綠之外，終究仍然有許多議題值得我們關注，台灣社會要改進的地方仍然太多太多。現在是時候讓議題離開民進黨規劃的「進步」道路了，同樣，也是時候讓台灣基進這種刻意模糊議題，一味護航民進黨的側翼從台灣政治消失了。

（作者為香港浸會大學碩士生）

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