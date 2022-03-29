以下兩件事看似無關，卻又同時指出當全球數位經濟發展遇到困境時的兩大有趣轉折！

去年全球YouTuber前10大「抖內」排行，虛擬網紅VTuber包辦前9名，贊助金額達2.3億元，影響力與日俱增。2021年的下半年起「元宇宙」成顯學，VTuber的發展更受矚目，甚至有「擬真型虛擬網紅」曾拿下特斯拉、時尚雜誌等代言。

VTuber源起於日本，始祖「絆愛」2016年出道，以動漫形象為外觀、真人聲優「中之人」來演繹。2019年產業爆發。2021年日本VTuber累積出道人數達1萬5千人，也因此虛擬製作公司應運而生。但如果你認為虛擬製作公司不就是傳統我們所理解的動畫製作公司，那你就大錯特錯了，雖然兩者的IP都可能有類似的延伸性商品，但虛擬製作公司的背景理路與動畫產業完全南轅北轍。

什麼是虛擬製作公司？我們可以把它想像成是過去大家所熟知的演藝圈、藝能界、娛樂產業，其所包含的商機諸如明星出流行歌曲CD，開演唱會、演電影、各種節目露出、商演、代言、戲劇、主持、剪採等活動，都可以是虛擬製作公司服務的內容範疇，最大的差異在於主角不再是實體明星，而是虛擬偶像，產業習慣管這些偶像叫VTuber，就是Virtural YouTuber的意思，也叫虛擬網紅，當然，它跟元宇宙的興起與發展也很有關係！

第二件事就是甫於9日淩晨召開的蘋果春季發表會。一如往常在會前總有不少分析師會推測蘋果將正式宣布什麼新產品，有人猜是AR/MR頭盔，有人猜是折疊機，還有人猜是電動車Apple car，甚至是自駕車。但事實上發表會並無大家預期的上述產品，倒是它所推出的M1 Ultra晶片頗值得玩味，甚至有評論家說Apple已不像手機品牌商，反倒像是一家晶片公司。只是，劍指晶片背後可能的意圖及對數位經濟的意義，評論裡並無著墨。

一直以來我都會介紹一些全球數位經濟出現成長瓶頸時，科技巨擘們採取的應變對策，這其中以蘋果的舉措最讓人捉摸不定。像是三不五時被傳出的AR/MR產品、折疊手機，又或是繪聲繪影的Apple Car等等，但這些最終都是只聞樓梯響、不見人下來。剛提到蘋果此次以晶片為主角的背後企圖值得玩味，是因為蘋果居然不是往後數位匯流及新分流方向走，而是走回頭路，想利用新的晶片蠶食鯨吞蘋果目前僅占10%的傳統筆電市場。

它代表幾個意思。首先，後數位匯流、新分流的大方向可能還要等等，蘋果果然是一間進可攻退可守的公司，眼看後數位匯流的AR/MR及自駕車都還不是時候，因此退而求其次往傳統市場發展。其次，唯有當蘋果正式推出AR/MR，元宇宙才可能變得較為真實。看起來，元宇宙2022年仍會是個夯詞，但還是無法有大成就。最後，當蘋果自研晶片，同時採用ARM架構時，可能INTEL的日子會更難過，因為過去PC的ODM代工廠可能會慢慢離開Wintel聯盟，改採用ARM架構。

此上兩件事都說明數位經濟的困境及可能的走法，有的走向更虛，也意謂著來臨的時間無法預期；有的走向更實，同時意謂著對消費者而言，沒有什麼可特別期待的產品。在這兩者的極端之間，有沒有可能天降神兵，出現一可以允執厥中的產品，既不太過遙遠，同時還兼具創新概念？

說到這，你還真不得不佩服蘋果的庫克，全球都在期待蘋果能推出To C的新產品，他老兄卻老神在在，總能在舊產業範疇裡找到大商機，在在證明他跟賈伯斯就是不同。庫克容或沒有破壞式創新的天賦，但是作為生意人，他還真是舉世無雙。

至於VTuber呢？我曾經歷台灣電視產業的盛世，當時台灣節目的創意及數量堪稱一絕，官方統計影視製作公司高達400多家，每年產出大量節目，遠遠不是今天的狀況能比擬。若政府相關單位能重視此議題，找回台灣製作的昔日榮光，對年輕人而言，不啻是好事一件。

（作者為科技媒體專欄作家）