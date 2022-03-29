美國前國務卿蓬佩奧日前表示，他3月初訪台時得知台灣急切期盼能與美、日、澳、韓國合組集體安全聯盟，共抗中國。國安局長陳明通28日指出，美國不願出兵烏克蘭是因為沒有「烏克蘭關係法」，但仍透過資訊科技與武器介入俄烏戰事，而美國有《台灣關係法》，一旦台海有事，美國介入的程度必然更深。

其實，蓬佩奧與陳明通都言過其實，前者是卸任美國官員，人走茶涼，他的話聽聽就好。後者則是承接蔡總統「聯美反中」政策，仍然肖想一旦中共武力犯台，美國必然會深深介入力挺台灣。

他們共同的盲點就是未能認清美國實用主義與霸權主義的本質。首先，美國的外交政策是配合美國的國家利益隨時進行調整，即「沒有永久的朋友，也沒有永久的敵人，只有永久的國家利益。」

美國總統拜登早在1月就說過，美國不會出兵烏克蘭，因為不僅會引發第三次世界大戰，更會對美國造成龐大無比的損害。美國1949年放棄中國、1975年放棄南越、2019年拋棄庫德族、2021年撤出阿富汗，都是基於自身國家利益的考量，而不管其他人的死活。

其次，就算美國總統口誤或是脫稿演出，官員也會立刻澄清，以確保美國利益。美軍在2021年8月倉皇撤出阿富汗時，拜登曾在情急之下脫口說出「如果中國武力犯台，美國將採取北約模式因應」，但遠在比利時開會的國防部長奧斯丁當時立刻表明美國的「戰略模糊」政策並未改變。

第三，賴清德副總統在接見蓬佩奧時，表示台灣希望能加入美、日、澳、印「四方安全對話」（Quad），形成制約中國的集體防衛組織。但不要說拜登18日在中美元首視訊峰會上已向大陸領導人習近平承諾不透過強化聯盟施壓中國，就算美國仍然防範中國崛起，也不會將台灣拉入Quad。因為一旦台灣加入，Quad就會成為以中國為主要目標的亞洲版北約，與美國目前的「戰略模糊」政策背道而馳，這也會影響到美國的國家利益。

第四，在俄烏戰事爆發之後，台灣人民開始對美國是否會出兵助台抱持高度懷疑的態度。蔡政府一度提出台灣和烏克蘭有三大不同：台灣在地緣政治上較為重要、台灣有「護國神山」台積電，以及擁有台灣海峽天險，但這顯然不足以說服台灣人民。

因此，國安局搬出《台灣關係法》作為美國在台海一旦有事，美國必然會介入更深的依據。問題是，小布希政府時期的副國務卿阿米塔吉，在2004年接受美國公共電視台訪問時就說過，《台灣關係法》並不保證美國一定會出兵，言下之意則是如果台灣先行啟釁，美國就不可能派兵馳援。

事實上， 2020年9月外交部長吳釗燮接受美國公共廣播電台訪問時也公開表明，一旦中共武力犯台，美國不會出兵。2021年11月16日，拜登與習近平視訊峰會後，在白宮告訴記者說美國「不支持台獨」，並說台灣應該注意如何遵守《台灣關係法》，暗示該法不是任由台灣用美國大兵鮮血填寫的空白支票。

在俄烏戰爭爆發後，國防部長邱國正、外交部長吳釗燮的發言都已漸趨審慎，唯獨陸委會主委邱太三仍高調主張兩岸應相互承認主權，與蔡英文的「新兩國論」遙相唱和，加上陳明通與蓬佩奧的內外呼應，恐怕無助於消弭台灣人民心中高漲的「疑美論」，反而會誤導台灣人民產生台灣相當安全的錯覺。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）