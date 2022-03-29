國安局長陳明通在立法院答詢踢爆網紅「台灣小伙」是中共發起的認知戰，並指出國安局在第一時間溯源後，揭穿此人是對岸所栽培。「台灣小伙」是何許人，其言論有何驚天動地，恐怕多數人並不知曉，國安局大動作的反制與宣示，恐怕是割雞用牛刀，有過度誇大威脅之嫌，難怪立即引來在野立委對國安局監控可能跨越紅線的憂心。

近來牽扯國安的奇怪議題不只於此，日前停電頻傳，台電提出的各種原因已甚離奇，最後更是上綱到國安層次。年底大選將屆，接連國安議題的舖梗，不免讓人懷疑民進黨選舉抗中認知作戰的號角，是否正在響起？

認知作戰，非始於對岸，亦非近年才出現，過去我們熟知源於俄共的政治作戰，古文典籍中不斷出現諸如「無敵國外患者，國恆亡」的憂患意識等，本質大抵無異，只不過換個新穎的名詞。而傳送的工具則隨科技而演進，由廣播進化到衛星，再進入網際網路。

冷戰時期，為了突破鐵幕國境的封鎖，美國政府在1942年出資，對外設立和資助國有非軍事國際廣播宣傳機構「美國之音」，涵蓋範圍多達44國，作為其對外宣傳價值與信念之機構。我國政府在1949年也成立「自由中國之聲」，以十多種語言向國際與大陸地區發聲宣傳，此即成為中央廣播電台前身。今天戰場只不過從廣播打到網路。

民主國家與極權社會本質的差異，在於對言論自由的高度保障。不過儘管如此，民主國家對於言論當然也非毫無限制，但其界線何在，最著名的判斷標準是美國最高法院法官荷姆斯（Oliver W.Holmes）在1919年提出的「明顯而立即的危險」原則。他以在戲院中不容許任意大喊失火為例，認為只要言論不會產生某種明顯而即刻的危險，都應該受到保障。

但2020年大選期間，警察機關動輒以《社會秩序維護法》瘋狂選擇性地「查水表」，箝制民眾言論，境外媒體還冒出至今仍不明不白的王立強共諜案，執政者馬上推出國安五法與《反滲透法》呼應，弄得像是國之將亡一般，但至今卻連一個《反滲透法》的案件都沒有抓到，這個境外滲透威脅與「芒果乾」的亡國感難道不更是一種認知操作？過去蔡政府對言論管制的界線畫得如此狹小，也難怪「台灣小伙」對大陸撤僑這種雞毛蒜皮的說法，根本對台灣社會構不上明顯而立即的危險，卻也被國安局列為監控與消毒的對象。

民主國家遭遇的挑戰往往不只來自於外部的威脅，更多是源自於內部的崩壞，假民主之名的反民主挑戰。美國1950年代興起的麥卡錫主義，就是打著反共大旗，而合理化自己一切反民主行徑的護身符；而麥卡錫主義這把雙面刃如今正在台灣復辟，蔡政府一面反共，另一面卻也割傷台灣的民主與言論自由。

從停電頻傳、公安大火的陰謀論，到誇大境外反串認知作戰威脅，一切看似不合理的地方或許都非偶然。年底大選抗中認知作戰的號角，似乎已經響起！蔡政府或許正準備利用俄烏戰爭的危機感，複製香港反送中事件中撿到的槍，將本屬於地方層次的九合一選舉拉高到國家主權高度，讓濃厚的反中味道，繼續瀰漫在這場選戰之中！

（作者為國家政策研究基金會副研究員）