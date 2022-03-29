政府眼中的台灣經濟，是近20年來最好的時刻；沒錯，經濟成長率數據確實如此。台灣居住環境雖不完美，但至少人身安全在全球名列前茅，國際網站還評選為最適合外國人移居之處。若經濟良好、生活安全無虞，願意長居台灣的人應該愈來愈多才對，但事實上並非如此。數據顯示，最近兩年台灣移出人口比移入多，在台居住人口正在減少。

人口移出的政治因素

依照內政部統計，居住在台的外國僑民（移工除外），近5年（2017～2021）的變化是：前3年每年增加1萬人以上（+1.2萬、+1.1萬、+1.7萬），2020年僅增加2千人，2021年更反向減少1千人。後兩年是新冠疫情期間，台灣的疫情控制在全球相對良好，但外僑人數居然反轉，透露極不尋常的訊息。不僅外僑減少，國人遷移也出現相同的現象，「淨移入」負成長（-3.4萬、-15.6萬），今年前兩月的趨勢更加明顯，「淨移出」高達4.7萬人，按此趨勢今年全年將超過去年、再創新高。

可惜的是，內政部並未對國人外移的去向做出明確分類，乃至於無法明確推斷「淨移出」增加的原因和影響度為何。但我們還是可以就近兩年國內外政經發展推敲最可能的原因。

在人口理論上，影響移民的原因中，最重要的不外乎經濟、政治（包括軍事）和社會面的變動──經濟停滯或倒退，甚至發生糧食危機的經濟體，自然會有人口外移；政治上發生衝突或戰亂時，自然也逼迫人口外移；社會上若動盪不安，當然會讓心理不安的族群外移。台灣近年來既然經濟狀況「最好」，但人口還是淨移出，那原因應該就是在政軍或社會面了。

這兩年來，台灣在政治上發生了哪些凸顯的「大事」呢？很明顯的，當然是兩岸關係更加惡化──台灣一面倒地「傾美」，頻頻挑戰陸方的反獨紅線，如立陶宛設處案、美軍協助訓練台軍和高層來訪等，大陸則以軍機常態性「侵擾」台灣防空識別區回敬；大陸民間主張「武統」的聲浪顯著提高，經台媒大量報導造成台灣人心浮動。 在社會面上，蔡政府進一步「去中國化」──再度修改課綱，讓中國史完全成為「外國史」；將「本土語言」學習訂為中學必修；將「文言文」分量進一步縮減，造成國人疑慮，紛紛考慮移民。最近「台北國際社區廣播電台」（ICRT）的美加移民廣告幾乎是24小時不斷，向北美移民可能是「現在進行式」。

人才決定台灣的未來

然而，由於缺乏明確統計，「淨移出」的國人不會只向北美移民。這幾年對岸提出的「兩岸融合」政策，針對台灣人民打造合宜的居住環境，例如建構「兩岸融合發展示範區」、提供台灣民眾同等待遇的政策，可能已經產生相當效果。去年大陸「全國人口普查」顯示，至少已有15萬台胞在大陸安居落戶，大陸可能成為台灣民眾「淨外移」的另一個重要去向。而且，隨著北京的信心增強和對台胞的重視，未來對不滿台灣現況的台胞吸引力預期將會更高。

台灣自然資源有限，經濟發展受資源的限制越來越嚴重；若要持續發展，只能依靠「智能」投入來減少限制。人才能否在台灣匯集，關係著台灣未來的前途。外移者應該都是精英分子，憂慮台灣的安全和社會發展對其家庭不利，因而毅然離鄉發展。

台灣「護國神山群」極度擔憂人才不足，歐美日等國也在極力發展自身的晶片業，加上台灣產業發展備受詬病的「五缺」日益嚴重，當目前景氣循環的榮景過去，或歐美完成其晶片版圖建構之後，缺乏人才吸引力的台灣未來能否繼續發展，其實是個重大問題。但主政者只滿意於當前的經濟高成長率，繼續催眠著不知風險的選民，航向滿是狂風暴雨的抗中之路。

近兩年的人口「淨移出」，已對台灣發出嚴重警訊；無視此「灰犀牛」的領導者，將為台灣人民招來風險和災難。