我與汪琪是政大同學，她新聞系、我政治系，我們在學校時並不熟，她的先生是同系的彭家發，香港僑生，我們成功嶺同連隊，但也就是交情泛泛。

後來我與彭氏夫婦吃過幾次飯，我又知她是汪公紀的女兒。後略知其父，好像是外交部的法文專才，也屬重要人物，但早年卻曾從南非被抓捕回國，說是他想叛變投匪。我就問汪琪這故事，她講過，但我並沒有立刻寫下來，又忘了。這次又吃飯又提，她又講，我才把它寫了下來。

當時汪琪17歲，是民國54年，他爸爸是馬達加斯大使，妻子和女兒一家三口，有天說台灣有艘船要來，她爸爸就攜眷去港口歡迎，還要參加船上的宴會。到了港口之城，汪父先去參加僑宴，汪琪就和媽媽先坐車到港口登船赴宴。她們的車子本有一個黑人司機，但當天卻是另外一人來開，說他們的司機說出了車禍不能來，她們也不知這是要強押汪的一個安排。

汪琪當天與父親吵了一架，就與母親先登船等候父。這是一艘3千噸的貨輪，她和母親被請到了一個大船廳，廳靠門口有兩個床位，請她們暫坐，然後就不能夠自由行動，也見不到父親。後來他父親上船就被單獨放在另外一個房間，然後立刻啟程返回台灣。

一位大使就這樣被捉回來。好像是經過20多天的海上航行，回到台灣以後，這件案子最後沒有成立，汪公紀就又回到外交部上班。後來部裡還想外放汪做某國的大使，汪不願，就改做「手工藝發展中心」的董事長，就是在今天教育部旁邊徐州路與中山北路那角。

汪琪在那押解過程中，除了見不到父親，還是可以在船上與船員與看押人員相處共食，好像有4個人來押解其父，她後來一直想問清楚這到底是怎麼回事，帶押為首的叫樂干，我這時候想起來這個名字我聽過，他做過中央警官學校校長、警務處處長，他在46年五二四（劉自然）事件後被解職，後來做國家安全局設計委員，並曾在中東任職，抓汪就是在安全局任內。但這4個人都不願意講，有的也死了，其中有一人汪琪遇到，問他，他也推說我記得不太多，沒有講。

前台灣省警務處處長樂幹。（圖取自維基百科）

後來汪琪到香港教書，遇到了韓克武，他是押船的大副，這個韓還是我的一個遠房姻親，我們民國74年紐約有來往，他是陽明海運那裡的主管，辦公室就在美國世界貿易中心雙塔旁邊，911後也壓爛了。

韓克武說他們開的是中央信託局的一艘3千噸的小貨輪，接到通知要去南非載個人回來，他們這艘小船從沒有去過這麼遠的地方，還臨時找別的船公司要來了航海圖查定路線。

韓說在駕駛艙都安放了炸藥，汪公紀可能就關在那裡，準備一旦共匪的船來劫救汪大使，就把船炸沉，情況是緊張到這個程度。但日常韓克武還是同汪琪母女在船裡共處，20多天也熟悉了。

但汪公紀為什麼被抓，汪琪也問不出來，只說是好像是馬達加斯加大使館內有人與大陸方面有聯繫，因此政府安全局就這麼遙遠的斷然把汪大使押解回台，連與船玉碎的準備都做了，可見這事的嚴重。

這些就是我聽到的，趁沒有忘記就寫下來。

現在汪家已經將所有的檔案捐給中研院近史所，內容並無特殊之處。有說是汪公紀玩橋牌有一手，又在官學兩界以精於命理行走於友輩之間，卻沒算準自己怎麼因言賈禍而栽了。

檔案通篇顯示：汪出身於前清外交世家，理應有資格出任駐日大使，但為了親情，將在上海行醫的表妹或堂妹接到馬拉加西同住，言行又屢對蔣家不敬，終於被國安局告發。

鈕則堅寫了一段日本的事情，談到汪公紀。

抗戰勝利後1947-1952年間，中日之間尚未建交，但為了監督戰後的日本政經情勢，國府派出了一支軍事代表團，先後以商震將軍、何世禮將軍等擔任團長。團員陣容十分堅強，皆為一時之選，而時任副團長的汪公紀，因為他的無心之過，間接造成了董顯光出任戰後駐日第一任大使。

抗戰勝利第7年（1952）中日關係正常化，正式建立外交關係。戰後的日本政府為了鞏固與中方的關係，決定派日本元老外交家芳澤謙吉出任首任駐中國大使，但官方尚未發表。

此際，汪公紀副團長時常返台述職，而當時台灣的對日外交工作則是以知日派的張岳軍（張群）先生為最高決策人，加上汪公紀也是張岳公一手提攜的重要幕僚，正巧汪公紀在台述職期間耳聞台灣方面考慮委派張岳軍出任大使，張與芳澤同為重量級元老外交家，這完全只是一種發表正式人選之前的一種揣測，但汪副團長回日本後，無意之間將上述消息，透露給日本外務省次官緒方竹虎，並由緒方次官上報吉田內閣。人事案未經外交部發表，而放話的汪公紀當即被調回台灣解除副團長及一切職務。

董顯光。（中時報系檔案照片）

張群當時任先總統蔣公的祕書長，股肱之臣，根本不可能外放日本，問題是當時吉田內閣堅持希望台灣當局信守承諾派張群出任，並放話如有所改變，也將取消芳澤的任命。一時之間台日關係一度緊張。台灣方面派出重量級人士前往日本解釋改派新任命的想法。經過協商才由董顯光出任駐日大使，也被日本當局接受與肯定。董大使自1952-1956年駐節日本長達4年，之後調升駐美大使。

註：

汪公紀（1909-2000），字績熙，祖籍江蘇吳縣，1909年生於北平，汪榮寶四子。早年隨父居住比利時、法國、瑞士。1923年就讀於北平俄文法政專門學校。1926年赴日入早稻田大學政治經濟系。1931年任行政院整理委員會，中國銀行總行祕書。1937年任上海市政府祕書，同年隨吳鐵城去廣東任省政府祕書。抗戰期間，任國民黨中央黨部祕書。勝利後任新聞局駐法國辦事處處長。1951年去台灣，任「中央信託局」祕書處處長。1952任「駐日代表團」副團長，1959年任「中日合作策進會」委員。1963年任「駐馬達加斯加大使館」大使。1965年任「外交部」顧問。1975年應聘臺灣中國文化大學法文系主任。著有《主宰美國命運的幕後集團》、《西方國家的自殺》、《洛柯菲勒家族祕錄》、《丁丁歷險記》、《朽廬隨筆》、《日本史話》等。

【全文完，郭冠英專欄每周三刊出】