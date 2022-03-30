好吧，今年這麼乏善可陳的奧斯卡，到最後被史皇給攪熱了。

而今年最大贏家《健聽女孩》，最後殺出的大黑馬，還是一部蘋果的網路電影。這部電影提名最佳影片、男配和改編劇本，三提三中，百分之一百的中獎率。

不如我們來梳理一下，今年奧斯卡熱門影片，在台灣的上映情況吧。

首先就是這部《健聽女孩》，台灣譯名叫《樂動心旋律》，因為是上的Apple TV+平台，所以也沒有在院線放映。

不過這部電影所翻拍的法國電影《貝利葉一家》，2015年曾在台灣上映過。

《健聽女孩》根紅苗正，最最標準的得獎片範兒，若不是因為已經上了網路，引進大陸都沒太大問題（蘋果的公關能力，簡直了）。

世界級知名女導演簡•坎皮恩憑借《犬之力》獲得最佳導演獎，這竟然是她首度獲得這個獎項。她的《鋼琴課》當年雖然和《霸王別姬》一起獲得金棕櫚，但接下來的奧斯卡卻敗給了《辛德勒的名單》的史蒂文•斯皮爾伯格。

《犬之力》在台灣翻作《犬山記》，並沒有進入院線，2021年12月1日直接Netflix上線。

最佳男主角由威爾•史密斯獲得，他的獲獎影片是《國王理查德》。

這部電影在台灣譯作《王者理查》，已於2021年11月18日在台灣上映。講述的是網球傳奇威廉姆斯姐妹的父親培養她們的故事。

《王者理查》在台灣的分級是0+，老少咸宜的級別。這種超勵志運動題材電影，如果要引進到大陸，也沒有什麼可踩雷的（加上頗有路子的華納），但如今的影市，一聲歎息。

中國觀眾暱稱為「勞模姐」的傑西卡•查斯坦憑借《塔米•菲的眼睛》獲得本屆奧斯卡最佳女主角，她的兩套禮服簡直美翻了。其實勞模姐之前都被提名了兩次，早就該得獎了。

《塔米•菲的眼睛》也是一部人物傳記片，講述多年前憑借電視布道的名人塔米•菲的人生。

所以這部電影在台灣就被翻作《神聖電視台》，在最近剛在台灣開播的 Disney+播出。可憐的加菲同學這次沒能得到影帝，卻促成了勞模姐的影后夢。

歌舞片《西區故事》的阿麗亞娜•德博斯拿到了最佳女配角，她也是這部電影唯一一個獲獎的。

《西區故事》在台灣被翻作《西城故事》，已於今年1月21日起在台灣上映。

最佳國際影片《駕駛我的車》，毫無懸念。參與《駕駛我的車》演出的台灣女演員袁子芸亮相奧斯卡紅毯。《駕駛我的車》在台灣譯作《在車上》，已於2月11日上映。

獲得動畫長片獎的《魔法滿屋》已於今年1月在大陸上映，台灣於2021年11月上映。

台灣演員張震參演的《沙丘》，在技術獎上摧枯拉朽，拿到了攝影、剪輯、視效、音響、藝術指導和配樂六項大獎。該片於2021年9月16日在台灣，10月22日在大陸上映。

拿到最佳服裝設計的是《黑白魔女庫伊拉》，該片2021年6月6日在大陸上映，台灣翻譯叫《時尚惡女：庫伊拉》，和大陸同步上映。

獲得最佳原創劇本的《貝爾法斯特》，3月11日已在台灣上映，目前仍在上映當中。

憑借《貝爾法斯特》獲得最佳改編劇本的肯尼思•布拉納，是不久前在大陸與台灣都上映的《尼羅河上的慘案》（台灣叫《尼羅河謀殺案》）的導演。他前前後後入圍過七項奧斯卡獎，這次是第一次獲獎。而他的前妻艾瑪•湯普森早就是奧斯卡影后了。

入圍包括最佳影片在內四項大獎的《玉面情魔》，台灣譯名叫《夜路》，已於今年1月28日在上映。

「暮光女」克裡斯汀•斯圖爾特本來略有信心和野心的《斯賓塞》，最後還是失之交臂，這部電影於2021年11月在台灣上映，台灣譯名叫《史賓塞》。

本屆奧斯卡入圍影后和配樂的阿莫多瓦新片《平行母親》，於今年3月4日在台灣上映。

入圍原創劇本和國際影片的《世界上最糟糕的人》，已於今年2月18日在台灣上映，片名叫《世界上最爛的人》。

最佳國際影片中，有台灣影人參與的不丹電影《教室裡的一頭犛牛》，台灣片名叫《不丹是教室》，早在2020年7月就已在台灣上映。

入圍國際影片，由歐洲多國合拍的《逃亡》，台灣譯名叫《漂浪人生》，剛剛於上週五3月25日在台灣正式上映。這部電影入圍橫跨最佳動畫、紀錄片和國際影片獎，實為罕見。（台片所）

（本文來源：「映畫台灣」公眾號）