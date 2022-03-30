我們在中央捕房押了幾天，就被移到敵憲兵隊本部，隔離的分別押在幾個房裡。我所住的一間房裡，有一位20多歲的青年，精神萎頓不堪的躺在地下，據他向我說，已被敵人上過7次電刑。我對他萬分同情，同時，看到他的身體，並不算好，尚且能經7次電刑，自己身體似乎比他強健，再酷一點的刑罰，大概也沒有什麼受不了。敵人，只能給我們以肉體上的打擊，打擊不了我們的精神，不知不覺間，我更增加了我的勇氣，堅強了我的決心。後來敵偽方面派人訊問了很多次數，威脅利誘，無所不用其極，我多不以為意。

過了一個時期，又被移到偽特工總部，就是所謂「極司菲爾路七十六號」。離不了又是那套威脅利誘的把戲，先由李逆士群訊問，他開門見山的說：「別人並不重要，只有你，是主持江蘇全省抗日反汪工作的人，注意你已一年多了，照理是應該死罪，但我很願意和你做朋友，希望大家一起參加『和運』工作。」

我當時只對他說：「你說我有死罪，就請你執行好了。我已被你們逮捕，別無話說。」後來其他審問的人，更是說些卑鄙無恥不倫不類的話，什麼「你肯做官，給你的官，總比你現在的要大多啦，不然的話，一切刑罰受不了呀」，一面還要你表現工作，供出所有工作人員。這些話，聽了更增憤慨，惟有一概置之不理。

如是過了幾天，敵偽看到一無結果，又把我們送回敵憲兵隊本部，又由敵憲兵隊本部送回中央捕房，然後才正式引渡，照原來移解的過程，引渡到偽特工總部。輾轉遞解，受了種種凌辱。敵偽完全蔑視了國人的人格，以為大家都是怕死愛錢；所以，在那時，他們發出的恐嚇信，都是畫著一個人，一手執手槍，一手拿鈔票；認為這樣一恫嚇，一般愛錢怕死的都可以投奔過去了。所以，對於被劫持的人，也就惟以嚴刑相脅，重利相誘。

同胞受其荼毒的正不知凡幾。我是早已抱定了一死的決心，和敵偽奮鬥到底，要使敵偽知道國中並非無人。任他輾轉遞解審訊，我都矢志不移，上海方面的敵偽，毫無辦法。到了7月15日，我們就被送到南京偽政府去了。

我們被捕的消息，最初，敵偽還保守祕密，並未公布。到了7月1日，偽組織方面，發表了一次所謂通緝令，把蘇省與上海市黨務負責人員和上海市內經濟、教育、新聞各界人物，都包括在內，列名的共計83人。在7月14日又發表了所謂二次通緝令，增加了4人，認為都是破壞「和運」的分子，一律予以通緝。我們被逮諸人，都列在名單之內。我們被逮的消息，直到這次通緝令發表以後，方在偽報上發表，自然是意在威嚇繼起者。我想真是繼起的人，豈威嚇所能奏效？受不得威嚇，也談不上繼起了。

29年7月15日，我們被敵偽解送到南京，先被押於偽首都警察廳。到京以後，偽組織方面，就在偽報上大事歪曲宣傳，說我們都已願意參加偽方工作。又於7月17日，在偽警政部招待所謂中外新聞記者，報告我們被逮經過，並用盡各種方法，欺騙我們各別出席和新聞記者見面。當時我曾簡單致詞，說明我是奉中央命令到蘇工作，未有建樹，反而身遭劫持，失職誤公，非常慚愧。報載我是危害民國的要犯，今天還有機會能和各位見面，深感榮幸。我是被捕的人，沒有意見可以發表。但我們大家應該知道，中國抗戰，為的是求中國獨立、自由、平等。只希望中國能夠真正獨立、自由、平等，個人生命是無足重輕的，一聽此間處置好了。在退席的時候，各記者紛請簽名，我亦不疑有他。

隔了幾天，我祕密說通偽警廳的監視人，設法取到那天的報紙一看──誰知道所登出的談話與自己所說的，完全不同，而自己的簽名，又顯然刊載在那篇捏造的談話後面。看了又氣又恨，但又無法更正。敵偽的無恥無聊，真不值識者一笑。或者，有一部分人，看了那張報紙之後一時為之惶惑，不免懷疑到我的做人態度上去；然而一個失去自由的人，又有什麼方法可以聲明？在我，自然是問心無愧；在知我者，也自會洞燭其奸的。

我們由上海解到南京的時候，傀儡組織已經成立，很想拉攏一些人出來支撐場面，對於我們，仍以重利相誘，希望能參加他們工作，所以，沒有直接押到偽看守所去。和我們同押一處的，尚有陳君三才，他是於7月9日在滬被捕，和我們一同由滬解京的。我們在偽警廳時，分押在兩個室內，我就和陳君三才在一室，其他諸人另是一室。據說我是危害民國要犯，他是暗殺兇犯，二人情節最重，所以押在一起。我們留在偽警廳的時間，共有1個多月。

【未完待續】