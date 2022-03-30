繼區塊鏈衍生出虛擬貨幣及挖礦的各種爆發性投資商品之後，近期又開創出火紅的NFT的虛擬數位產品投資風潮，也有許多投資者分享自己在NFT的炒作中獲利不斐，讓自始至終在觀望的一般投資者猶豫是否真的可以進入NFT投資的市場，在新興市場的話題紅利中，有人取得暴利，有人失敗收場，每個人都害怕自己會成為最後那一個血本無歸的投資者，那麼NFT的產品到底能不能投資呢？

NFT的技術擁有不可篡改、永久保存的特點，主要是解決了數位商品的產權交易問題。在NFT出現以前，數位產品如影音、音樂、影像、照片、創作等內容商品都面臨被隨意拷貝和使用的困擾，創作者難以確認版權所屬而無法獲取利潤，因此，NFT有效將數位文化IP資產化，保障創作者的版權及獲利。

近期在大量的話題炒作下，有許多創作者陸續上傳NFT商品，讓NFT市場上的商品質量參差不齊，真正想投資收藏的多數投資者無從下手和判斷，也有許多購買商品後賠本認賠的案例發生。

由於NFT商品大多屬於藝術創作類的收藏，但每個人在藝術品挑選的眼光和標準不一，因此投資NFT商品並不是單靠藝術品本身的鑑賞來判斷，而是要看包裝的行銷模式、創作者背景及炒作的話題為主，除非是真心購買來收藏而不在乎最後賣出的價值，否則NFT商品永遠在找下一個買家，必須要等下一個買家接手之後，才算是真正獲利，也可能發生高價購買的NFT商品最後賣不出去的情況發生，有價無市的商品屢見不鮮。

若是要投資NFT商品，建議先瞭解商品背後的故事及作者的背景，若是有知名藝術家的商品是相對保值的，再進一步透過該商品的行銷話題、市場稀有性作為參考，有紀念性及收藏價值的NFT商品在市場上也較好保值及炒作，投資風險也較低，但起始購買價也相對較高。

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