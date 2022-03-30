烏克蘭戰爭發展至今，並未以速戰速決方式結束戰爭，反而陷入持久戰局面。烏克蘭人是怎麼做到的？在這場戰爭中，國軍除了延長役期與後備動員之外，還有什麼可以做的？我們發現烏克蘭人的游擊戰發揮了極大的作用，或許這才是國軍應該做的。

烏克蘭的分散式游擊戰

烏克蘭戰爭已經蔓延到了城市，也打響了游擊戰。令人意外的是，俄羅斯大軍居然沒有在游擊戰中佔到上風，為什麼呢？因為烏克蘭用的是新形式的「分散式游擊戰」。分散式游擊戰之所以能成功有兩方的援助：烏克蘭軍隊與人民支持分散式游擊戰、來自於美國和北約的情報支援。

根據公開資料，俄方裝甲車和戰車被摧毀了1700多輛，還有數名俄軍將領被擊斃。即使是10年伊拉克戰爭和20年阿富汗戰爭，都沒有過這麼多次成功的游擊戰。到底烏克蘭怎麼做到的？

首先，烏克蘭國防部情報部門建立了一個APP；其次把烏軍化整為零，大約以一個班為一個打擊單元；最後，讓每個烏克蘭人都變成偵察兵，只要有人在家附近看到俄軍行蹤，就會拍照上傳到這個APP裡面，接著這個情報就會傳送給附近的打擊單元，迅速埋伏並伺機偷襲俄軍部隊，許多落單的俄軍因此被襲。當然，群眾的能力是有限的，更精準的情報還是得靠美國和北約的支援，而且同樣也是分散式游擊戰模式。

一旦美國和北約的衛星和電子偵察機監測到俄軍的動向，就會向附近的烏軍傳達，美軍指管系統的AI會提供最佳的攻擊方式，附近的烏軍打擊單元就會去執行任務。看起來，這種打法的確可以拖慢俄軍的進程、並避免大規模的傷亡。

幾個結論

第一，國軍不妨仿效烏克蘭建立一個戰情的APP，在未來的戰爭中讓每個台灣人都成為偵察兵，即時通報戰情。

第二，在戰時國軍應該放棄固有陣地與重武器，以大約10人為打擊單元，攜帶近戰武器（例如刺針或標槍飛彈等）和通信器材，立即轉入游擊戰模式，因為這些陣地與重武器必然成為共軍消滅的目標，留之無益。

第三，國軍應該立即在城鄉和山林安排能夠容納這些小股部隊的地方，至少在要有形式上的規劃。

第四，國軍網路與通信系統必須有備份。只要戰爭開打，共軍第一個要消滅的必然是國軍網路與通信系統，沒有了通信網路系統，怎麼讓台灣人變成偵察兵呢？

戰時轉入游擊戰

在烏克蘭戰爭中，極少聽到烏軍成建制的被殲滅，反而是俄軍經常被襲擊，甚至於多名將領被擊斃。主要的原因是烏軍化整為零分散在各處，雖然我們無從得知烏軍分散了多少部隊在外，但從公布的結果來看，分散兵力能夠避免大規模的殲滅戰。

現在國軍所遂行的是陣地作戰，即所謂的「後備守土、常備打擊」，各作戰區和各外島獨立作戰。由於兩軍的強弱與眾寡差異，這根本就是有利於共軍的「不對稱作戰」。正面作戰不可行，只有轉入游擊戰模式，才有可能拖延戰局，等待援軍到來。

從陣地戰轉入游擊戰，也就是從兵力集中的陣地戰快速機動到游擊戰位置。從烏克蘭戰爭的經驗來看，烏軍大約以10人編組一個基本打擊單元，很顯然，這應是自2014年克里米亞危機後，美軍訓練烏克蘭軍隊的成果。難怪最近國軍在城鄉戰和延長役期中，屢屢傳出美軍的指導影子。

轉入游擊戰模式、放棄陣地與重武器裝備，表示過去的建軍備戰形同虛設，陸軍要的M1A2戰車、海軍正在建設的潛艦和水面艦、空軍所爭取的F-35、還有更多的飛彈系統，是不是都打了水漂？可能是如此，若真要「料敵從寬」，我們不就是應該如此假設嗎？這才是「打什麼有什麼」的表現！我們現在討論的，正是在什麼都沒有的情形之下怎麼回擊。

游擊戰的安排

游擊戰的前提是必須分散兵力，形成多個打擊單元。這些打擊單元提前隱蔽散布在城鄉陰暗處，特別針對城鎮能源、交通、通信樞紐、金融、新聞、醫療、政府機構和居民密集點等要害地區，等共軍進入射擊範圍內突然打擊。游擊戰不太可能速戰速決，敵軍除了包圍、短兵相接等戰鬥，還可能採取斷水和斷電等手段，瓦解我方精神與士氣。

參加巷戰的可能是職業軍隊、民族主義戰士、志願人員，他們意志必須非常堅強，然而在一個70年沒有戰爭經驗、生活安逸的台灣社會裡，誰願去送死？除了戰鬥人員，游擊戰還必須得到市民的實質支援，例如站崗放哨、押送俘虜、後勤支援、輸送傷患等。

一旦在戰場失利，必須立即後撤到山林之中隱藏起來，等待下一場戰鬥。遂行游擊戰期間不能忘記通信的重要，沒有通信的支持，無法重新聚集這些散兵游勇。在很多情況中，所謂的練兵除了必要的戰鬥技能，還包括分散、集中、再分散、再集中訓練。

最後我們要提及特種部隊（傘兵）的功能。傘兵在戰爭中無法扮演更多的角色，其最佳的去處就是提前進入游擊戰的戰鬥位置，先期準備游擊戰所需之後勤補給與醫療，並接應進入的小股部隊。

必須維持網路與通信系統暢通

按照美軍特種部隊在敘利亞戰场的經驗，美軍特種打擊單元直接由特戰部隊指揮，不會發生多頭馬車的情形。而國軍特戰部隊由陸軍特戰指揮部管轄，後備部隊卻由防衛後備動員署管轄，中間還夾個可以調動轄區內所有部隊的作戰區司令部。

若以特種部隊為中心擴大組建後備部隊，誰來指揮這些班級的打擊單元？誰來決定打擊目標？即使進行「打帶跑」戰術，後撤地點與時機由誰來決定？或是讓他們自由發揮，只要能達到騷擾消耗敵軍的目標即可？這些問題都必須事前規劃妥當。

未來游擊戰的資料鏈終端必須下降到打擊單元，甚至於到單兵、車輛、野外、高樓和班指揮所，才可能在全地形中快速移動並執行任務。還有，台灣地形破碎、狹窄複雜，在其間活動互聯困難，常備兵、後備兵和特種部隊彼此羈絆於城鄉，簡直不敢想像這個混亂的場景。

指揮鏈與通信系統問題可能需要求助於美軍，否則，假設國軍各級指揮體系被毀的情況之下，實在無法有效的對抗。

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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