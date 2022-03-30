兩岸關係向來是台灣與大陸最為關切的議題，依據目前中華民國憲法來論，法理上兩岸為同一個國家，現實中兩岸關係為互不承認主權、互不否認治權的關係，這個微妙框架至少維持超過70餘年，然而隨著台灣主體性快速上升，對於未來兩岸局勢的發展更為嚴峻。

日前陸委會主為邱太三表示，兩岸應互相承認主權，才有助於打破目前的僵局，該說法隨即遭到大陸國台辦的嚴重駁斥，前總統馬英九更認為，邱主委的說法不對，假使對岸承認中華民國的主權，基本上等同於承認兩岸關係為兩國關係，無論從法理的角度來論，或是以北京當局的對台論述來論，皆是無法所容忍的。

咦？這時可能有人會問，中華民國不是一個主權獨立的國家嗎？要求對岸的中華人民共和國承認我方主權何來有錯？假如是以國家的角度來分析兩岸或許仍有討論空間，但若從兩岸既有的憲政框架來論，中華民國與中華人民共和國為「主權重疊、治權分治」的關係。

按照目前中華民國憲法的條文來說，我國疆域包括台灣與大陸地區，但實際的統治權僅有台澎金馬等地，同樣的按照對岸憲法來論亦是如此；也就是說無論是中華民國或是中華人民共和國，在憲法上為同一個國家，只是彼此的政府體制、軍隊、貨幣等皆為獨立的系統，這不但全世界最為獨特之處，也是兩岸關係最為複雜之處。

從1996年台灣舉行首次民選總統後，基本上兩岸的問題糾纏著彼此數十年，無論是民進黨執政，或是國民黨執政，對於兩岸關係自有一套詮釋方法。我們若仔細回顧過去執政者的痕跡，馬政府時代的兩岸關係，其政策並沒有真正解決兩岸主權爭議但至少擱置爭議，並以經濟交流為核心進行互動，使兩岸之間的對峙情緒放緩。縱然在政策推動上仍無法獲得全民認同，也緩和兩岸關係外並實際幫助到台灣與大陸之間的貿易交流。

假若要求中國大陸承認中華民國的主權，台灣民眾是否真的心存與對岸一戰的準備？當權者認為兩岸關係必須從現有的模糊框架挪移至清晰的兩國論框架時，兩岸關係可能再度惡化，誠然兩岸、外交與國防向來為總統職權，但對於台灣而言，我們除了要鞏固自身的實力外，更重要的是防止對岸出現動武的聲音。

兩岸關係從1949年對峙至今，經歷數十年來的對峙，如今的兩岸雖然在主權、國家認同仍有紛歧，但雙方的交流已非上世紀所能比擬，無論是台灣或大陸民眾，反而更應積極思考如何使兩岸長治久安，並延續過往的和平政策作為兩岸關係互動的基礎，而非只是單方面的幻想兩岸關係的發展，務實面對兩岸紛爭才是當權者最大的政治責任！

（作者為淡江大學戰略所博士生）

※以上言論不代表本媒體集團立場※