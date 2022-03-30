對於近日俄烏戰爭的焦點往往著重於衝突發展本身，或是對於雙方戰略與戰術運用的分析，但是對於戰爭造成的影響並沒有全面而深刻的探討，由已經出現的全球糧價上漲的情形來看，我們不能輕忽全球糧食供應即將造成的衝擊。

俄羅斯和烏克蘭是世界重要糧倉，俄羅斯小麥生產佔全球的11%，烏克蘭則佔3%；俄烏兩國佔全球小麥市場出口量的29%，並且供應了全球19%的玉米。這是就產量所做的觀察；而在作物的生產方面，即將在烏克蘭開始的小麥種植季節因為戰爭而中斷，也無法得知是否能有足夠的農民恢復耕種。

俄烏戰爭發生一個月以來，造成數百萬名烏克蘭人出逃鄰國成為難民。根據聯合國難民署3月23日的統計，烏克蘭難民已經達到367萬，留在國內的人民則參與保衛國家的戰鬥，或是勉強求生，自然無法從事農耕，可以預期即使戰事很快結束，但農作生產恢復仍需要時間。再加上戰爭破壞了基礎設施，保守估計今年應該已經無法重啟農耕活動。

此外，俄羅斯和其西方鄰國白俄羅斯均是化肥的主要出口國，兩國的化肥生產佔全球的40%，在戰爭爆發前，化肥價格已經飆至新高，加上戰爭後歐盟制裁白俄羅斯，停止進口其化肥，這又會進一步影響全球作物的生產。而在葵花籽油方面，烏克蘭是全球最大的出口國，約佔46%；第二大國則是佔有23%的俄羅斯。植物油的重要性在於大多數的食品加工都需要用到植物油，然而如同前述農作物近年價格飆漲，加上近來俄烏戰爭的影響，植物油價格上漲的壓力勢必無法避免。

還有一個不容輕視的事實，就是船員荒極端嚴重。根據英國《金融時報》3月11日的報導，在全球190萬名商業海員中，約有275000人是烏克蘭或俄羅斯籍，合計超越單一最大船員供應國菲律賓。此外，光是烏克蘭一國就提供5.4%的高階海員，帶領74000餘艘往來國際貿易航線的商船。俄烏戰爭使得這些船員的移動受到限制，特別是歐盟與美英等國對俄羅斯的制裁，使得俄羅斯籍商船無法進港。還有世界前三大貨櫃航商瑞士地中海航運公司（MSC）、丹麥快桅集團（Maersk）以及法國達飛海運集團（CMA CGM）於戰爭發生後宣布暫停往返俄羅斯的貨櫃運輸，其目的雖然是希望對於俄羅斯的經濟形成打擊，逼使其停止攻擊，但是也無法避免地對於糧食運輸與供應造成延遲甚或中斷的影響。

聯合國糧農組織（FAO）於1996年全球糧食高峰會（World Food Summit）對於糧食安全所下的定義是「當所有人在任何時候都能在物質上和經濟上獲得充足、可靠和有營養的食物，以滿足他們積極健康生活的飲食需求和食物偏好時，就存在糧食安全。」由目前俄烏戰爭對於全球糧食供應造成的衝擊來看，顯然無法達到糧農組織對於糧食安全的要求。就全球的視角來說，糧食供應危機將會直接衝擊廣大的低度開發國家與人民，因為近兩年來的新冠肺炎已經造成相關供應鏈中斷，大幅推升了糧食價格，更造成許多低收入與仰賴糧食進口國家人口的營養不良比例上升。

為了解決這些國家的糧食危機，有些國際組織投入援助的工作，例如聯合國世界糧食計劃署（World Food Programme, WFP）採購穀物和食品援助較貧窮國家，例如阿富汗、索馬利亞、伊索比亞和肯亞等，該組織於2021年購買約140萬噸小麥，但其中約有70%來自烏克蘭和俄羅斯。俄烏戰爭不僅造成糧食來源中斷，若轉向其他國家或地區購買糧食又得因應成本上揚的困境。換言之，糧食價格飆升將會進一步削弱世界糧食計劃署提供援助的能力，使得全球饑荒和貧困更加嚴重，讓這些國家陷入無止盡的飢餓與貧窮之惡性循環裡。

再觀我國面對此次全球糧食危機的處理，農委會主委陳吉仲於3月21日在立法院經濟委員會強調，已啟動糧食安全儲備機制，盤點國內生產資材及農漁畜主要糧食，未來6個月皆可供應無虞。另外，由於先前行政院免徵進口小麥、玉米、黃豆營業稅至4月底，有助減輕飼料成本負擔，農委會也將向行政院爭取延長2個月以穩定物價。換言之，政府非常「樂觀地」認為糧食供應無虞，另並透過免徵關稅作為穩定物價的手段。但是由前述國際情勢的分析來看，現在全球原物料價格上漲的原因在於俄烏戰爭的持續、糧食生產和供應等外部因素，單純地以內部手段作為因應，恐怕無法有效對抗。更何況未來需要應對的是全球缺糧與搶糧的挑戰，我們無法擁有如此「樂觀對待」的本錢，或許台經院院長張建一所提出的警示「大家要有心理準備」，更是政府需要認真思考的議題。（作者為國立台灣師範大學政治學研究所教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※