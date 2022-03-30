3月29日青年節剛過，在民進黨政府刻意冷處理，國民黨又不堪聞問下，似乎大家早已遺忘蔣經國曾言「時代考驗青年，青年創造時代」這兩句琅琅上口之言，又因為國際戰事頻傳，讓操作認知作戰的有心人士，把時下未來的主人翁，洗腦成「好漢要當兵、好鐵要打釘」，必須上戰場才是愛鄉愛土的有志青年。

綠委何志偉顛覆三觀，把戰場虛擬實境化，把打仗當成打遊戲般模擬，有多少在虛擬世界造神成精的玩家，在現實世界是個足不出戶的宅男啃老族，躲在營幕後面的鍵盤俠和衝鋒陷陣的鋼鐵俠根本不在同一級數。

身為新加坡人的聯電榮譽董事長曹興誠，更是唯恐兩岸不亂大放厥詞：「兩岸沒有共處的可能！」並大力鼓吹全民皆兵，極力挑起對立，指稱中國就是「敵國」。

殊不知台灣民意基金會在3月22日的民意調查報告已打臉這些希望台海開戰人士的嘴臉，報告指出國人擔心中共武力犯台（59.7%：37.5%），也自認無法單靠自己力量阻止戰爭（78%：15.8%），更不相信美國會協防台灣（55.9%：34.5%），在在顯示台灣人民並不相信倘若一旦開戰，蔡政府有能力保障國人生命財產安全。

既然如此，便不該屢屢分化兩岸，離間一邊一國。曹興誠就是個外國人，當然站著說話不腰疼，憑什麼對台灣的前途說三道四，又是死道友不死貧道、別人的孩子死不完。全民皆兵，輕啟戰端乃是把人命當兒戲，緊接者就是生靈塗炭，只要還能放出和平之鴿、遞上橄欖枝，怎能急著把人送上戰場呢？

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