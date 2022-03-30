日前各大專院校在學測後進行招生面試和繁星推薦，而台大電機系錄取分數正式超越醫學系，成為網路熱議話題。醫學系一向是傳統唯一的頂端學系，而近年來電機有急起直追的態勢，兩者都是政府聚焦重點關注領域，雖然待遇相差很大，學習的過程辛苦程度也各異，但醫師職業生涯比較長也穩定，而電機專業則必須面對産業更迭及地緣政治的影響故風險較高。

醫學、電機專業選項的起落是台灣產業發展進程中的必然趨勢，之所以得到媒體的如此關注是個社會集體氛圍的轉變，也是多元化台灣社會功利導向的呈現。長期以來，雖然教育產業快速的成長，但台灣多數的産業發展乏善可陳，而獨樹一格的護國神山半導體「代工」產業成為台灣GDP成長向最大動力，而在政府獨尊半導體及智慧科技的影響下，顯得生氣勃勃，創新能量破表，人才需求暴增；拜政府「護國神山」政策的加碼之賜，電機系的發方向直指半導體、資通訊及醫療産業，但電機系學創新機會高，未來智慧科技的異業整合及其廣大的市場應用AI及其他半導體技術是一個不可逆轉時代大趨勢 ( mega trend)，醫學及電機半導體產業的结合也將是科技教育重大挑戰，更涉及國家整體人才供需平衡的條件。

傳統的醫療產業屬於偏重內需市場的行業，傳统而保守，業內創新機率低，，不太跟得上現代快速網路時代的步調，雖然近年來有部分科技能量的注入而引發創新的契機，但至今成果有限，究其原因除了台灣醫學研究能量分散、產業鏈佈局也未臻其功外，內需導向的醫療行業其經營管理並不完全符合資本主義國際化的特性，也不符合台灣長期主流「代工」的思維，在市場規模不夠的限制下成長空間受限。

另外，這次龍頭科系的翻轉也反應了台灣高等教育政策的迷思：號稱多元化教育為宗旨的台灣，我們的教育策略到底是什麼？大學及高等教育的終極目標為何？我們的高教到底是應該為産業服務？為國家儲備專業人才？還是探索自然界的真理？面對全球智慧產業的快速發展，跨領域的學習需要一個系統性的思考，國家整體的發展規劃更需策略性的取捨，並不是某單一專業所能獨立完成。學子汲汲營營投入這些特定熱門科系代表台灣整體發展方向的傾斜，除可能造成人才供需的失衡外，也對國家長期發展投入高度不確定的風險，值得主政者深思。

電機與醫療領域的結合是必然的趨勢，更是多元化的社會均衡發展的契機，而人才供需的策劃需要審慎評估教育政策的目標。獨尊某些特定領域的發展必然扭曲社會的均衡發展，隨著台灣「躺平族」日增，産業「荷蘭病」的疑慮擴大，當「共同富裕」也變成遙不可及目標的時候，長期教育政策的規劃與執行更是關鍵。漫漫人生學習的重要關鍵除了考慮就業市場的供需外，更應在於社會的均衡發展。「人無千日好，花無百日紅。早時不算計，過後一場空。」應該是此次「龍頭學科異位」最佳的寫照了！（作者為陽明交通大學科技管理研究所兼任教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※