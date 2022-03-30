南韓總統當選人尹錫悅訂於5月10日在國會廣場約500人規模的慶祝典禮上正式宣誓就職。在就職之前，陸續發燒的各種「奇特」的畫面，令人感到比觀賞連續劇還有刺激。繼金大中、李明博、文在寅之後，第4次達成政黨輪替的尹錫悅，不僅在南韓憲政史上首次創造了專職26年檢察官身分的人當選總統記錄，並且是打破威權政治，也是一位平易近人的總統。

28日，尹錫悅應文在寅總統邀請至青瓦台晚餐時，就直截了當告訴文在寅，他所以堅持不進入象徵權威與人治的宮殿的主要原因是，總統與人民的距離遙遠，無法聽取人民的心聲。尹錫悅已承諾媒體記者，將遷入的國防大樓1樓全開放給記者使用。記者不僅可以看到總統上下班，了解總統的一日行程，並且若有任何問題，也可以隨即提問，不必經過層層關卡。

有趣的是，近日來，南韓主流媒體《朝鮮日報》等連續報導文在寅夫人金正淑5年以來，陪同文在寅出訪達48次之多，在歷任總統夫人中「考第一名」，認為金正淑是假借名義，實際上從事個人「旅遊」。金正淑的醜事已搬上檯面。南韓人民譏諷金正淑是「南韓的伊美黛」，可與伊美黛的3000雙皮鞋比高下，女裝187套、胸針等裝飾品200餘件，已由納稅者協會和市民團體提出告訴，首爾行政法院業已判決，要求文在寅公開特資費在案。

南韓公務員的政治嗅覺真不得了。從金浯洙檢察總長至各地檢察長與檢察官原在文在寅「屋簷下」，對文在寅和執政民主黨的弊案全都鎖在鐵櫃裡，不敢碰撞，但現在開始大規模主動偵辦。一個月後，不僅文在寅一家人能否安全返回老家梁山居住，是個疑問，並且曾經打壓尹錫悅的法務部長曹國、秋美愛及朴範界等人也正在全身發抖。

政黨輪替後，法官和檢察體系人事也將有大變動。過去，在文在寅政府扮演「忠犬」角色的法官和檢察官恐怕都面臨掛冠求去的命運，被法務部長降級4次的法務研修院副院長韓東勳前檢察長等人將會受到尹錫悅的重用。近日，文在寅趁下台之前，為確保卸任後的安全，想匆匆任命1名「自己人」監查委員，不僅由尹錫悅拒絕，並且被文在寅自己任命的監查院長反對，認為新任監查委員任期4年應由新任總統任命符合中立立場。

不僅如此，文在寅任期內，忘掉媒體的言論自由與中立本份，一直扮演政府「化妝師」角色的KBS、MBC等電視台，也將面對「大換血」了。尤其，大選期間，節目主持人偏向報導，甚至批評尹錫悅，已被點名要去職。

在文在寅眼裡，或許認為金浯洙等人屬於「背叛」，但就政黨輪替現實而言，日後這些人還要與尹錫悅共事，因此，態度與立場不得不轉向擁護新政府的新政策。韓國人都盼望在新總統尹錫悅的領導下，能為國家和人民帶來新希望。台灣還要沉淪在自己的小世界裡，每天鬥來鬥去嗎？（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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