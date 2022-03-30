又停電了！30日下午高雄鳳山突然停電，這次扛責的是怪手，台電聲稱是怪手施工挖斷電纜。然而，近期突然停電已是常態化，早已成為全民生活的日常。當全台輪番陷入黑暗，全民都在質疑，綠色執政恐已成為停電絕對保證，但民進黨始終不願承認能源政策錯誤！認錯有這麼難嗎？

停電原因千奇百怪，怪鳥怪獸怪基層怪怪手，民進黨始終嘴硬就是不願承認台灣缺電事實，而繼續大玩分區跳電，這是在考驗全民的耐性？國發會一句2050淨零碳排不要核能的美麗話語，卻讓整個能源配置政策徹底走向荒腔走板。行政院長蘇貞昌更強調，會努力達成2025非核家園，跟民眾需求完全沒有交集。

民眾要的是不會停電的保證，而非開出2025非核家園政治綠色芭樂票。民進黨怎不敢承諾若再停電不是請吃雞排，而是全員總辭下台？畢竟能源政策真正問題出在政治過度干預專業，用零和二分的要或不要思維，徹底讓全民陷入政治情緒對立，造成的停電常態化根本無解。

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