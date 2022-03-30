針對本報30日社論〈台灣人口淨移出的警訊〉一文，內政部來函說明，依戶政司統計資料，今（111）年1至2月國際淨遷徙為4萬7417人，包含遷入國內者7450人，遷往國外者5萬4867人，其中遷往國外者中有5萬3416人原本就在國外，未於出境2年返國，致依《戶籍法》第16條規定，經戶政事務所催告後逕為遷出登記者。

且事實上，去年我國經濟成長率創11年新高，而台灣每人GDP，首次超過3萬美元，如果以購買力平價計算，每人GDP更已經超過許多OECD國家的水準；此外，台灣是民主自由守護人權的國家，自由之家2021全球報告台灣自由度排亞洲第2，更曾被評比為全球最安全國家之一，故媒體認為人口淨遷出係受政軍或社會面影響，乃錯誤不實認知。

內政部指出，疫情期間對於海外國人戶籍遷出後，有關健保、勞保、租稅課徵等權益部分，相關業務主管機關已有因應作為，例如國民年金的老年給付部分，可向我駐外館處申請開立並將經驗證「身分或居住相關證明文件」郵寄至勞動部勞保局審查。

另健保、國保資格方面，於109年1月1日在保者，後來因戶籍遷出喪失納保資格，可向健保署、勞保局申請自退保之日起接續納保，以保障民眾權益。相關主管機關均有妥適配套作為，海外國人可於疫情趨緩後再行歸國，無須急於返國。

內政部表示，按最高行政法院判決，遷徙是事實行為，遷徙登記自應依事實認定。當事人既已出境，未有在國內居住的事實，就應依《戶籍法》第16條第3項規定「出境2年以上，應為遷出登記」辦理遷出登記。未來持中華民國護照或入國證明文件入境，即可由本人、戶長或委託他人辦理遷入登記。

本報提出三點說明：

一、 如果依照《戶籍法》第16條經過催告後逕行除戶者，是行之多年的正常作為，那表示近來願意接受被除籍者顯著增加，我們的推論也沒有錯。

二、如果是近來突然改變作法，過去放任不為，那內政部公布的資料就應加註解說明。沒有任何說明，是在誤導人民理解資料，兩者都不是一個有效能的政府應該做的事情。

三、如果實只是因為除籍的人數增加，未能正確反映放棄居住台灣的時間點，其趨勢至少也代表越來越多的人，願意放棄在台灣居住，我們的推動方向還是正確，只是數字被政府誤導。